東亞盃︱國足1球小勝香港　「倒戈」戴偉浚未見突出被換走

東亞足球錦標賽的最後一輪賽事，香港代表隊將會與中國國家隊對壘，這是港隊自2019年的東亞盃後，再次與中國隊對賽。而港隊的中場黃威、前鋒的安永佳、隊長謝家強等，連續3仗都取得正選。

港隊公布今場的正選陣容，其中理文門將的陳家豪再獲正選，而謝家強亦繼續以隊長身份領軍，並與勞烈斯將繼續扼守中路。進攻方面仍有前鋒的安永佳、孫銘謙，以及中場的黃威。而其餘正選包括陳俊樂、羅梓駿、胡晉銘、梁冠聰、茹子楠。

至於國足方面，首次「倒戈」的戴偉浚正選，與蔣聖龍、徐浩峰及何宇鵬在中場支援，而門將為韓佳奇，隊長的朱辰杰以及英國出生的入籍球員蔣光太以及吳少聰將作為國足的3個防守球員。至於國足前線由方昊、譚龍及陳國抗組成。

梁冠聰初段護空門

兩隊開賽初段都以中場的爭奪居多，而面對港隊的壓迫打法，國足多以長傳進攻。國足在12分鐘一次角球，蔣聖龍無人看管下頭槌，但被梁冠聰門前救出。港隊在比賽中段開始壓前，令國足的防線難以組織有效的攻勢，更在29分港隊獲得一個角球，雖然國足門將的韓佳奇成功拍出，但仍為門前造成輕微混亂。之後在31分鐘，比賽開始有火藥味，港隊的梁冠聰與對手何宇鵬在中場左路的爭奪，何宇鵬被踢跌後，一度向梁冠聰開肘，但球證未有對何宇鵬作出黃牌警告。