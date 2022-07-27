東亞盃︱國足1球小勝香港　「倒戈」戴偉浚未見突出被換走

東亞足球錦標賽的最後一輪賽事，香港代表隊將會與中國國家隊對壘，這是港隊自2019年的東亞盃後，再次與中國隊對賽。而港隊的中場黃威、前鋒的安永佳、隊長謝家強等，連續3仗都取得正選。
港隊公布今場的正選陣容，其中理文門將的陳家豪再獲正選，而謝家強亦繼續以隊長身份領軍，並與勞烈斯將繼續扼守中路。進攻方面仍有前鋒的安永佳、孫銘謙，以及中場的黃威。而其餘正選包括陳俊樂、羅梓駿、胡晉銘、梁冠聰、茹子楠。
至於國足方面，首次「倒戈」的戴偉浚正選，與蔣聖龍、徐浩峰及何宇鵬在中場支援，而門將為韓佳奇，隊長的朱辰杰以及英國出生的入籍球員蔣光太以及吳少聰將作為國足的3個防守球員。至於國足前線由方昊、譚龍及陳國抗組成。
梁冠聰初段護空門
兩隊開賽初段都以中場的爭奪居多，而面對港隊的壓迫打法，國足多以長傳進攻。國足在12分鐘一次角球，蔣聖龍無人看管下頭槌，但被梁冠聰門前救出。港隊在比賽中段開始壓前，令國足的防線難以組織有效的攻勢，更在29分港隊獲得一個角球，雖然國足門將的韓佳奇成功拍出，但仍為門前造成輕微混亂。之後在31分鐘，比賽開始有火藥味，港隊的梁冠聰與對手何宇鵬在中場左路的爭奪，何宇鵬被踢跌後，一度向梁冠聰開肘，但球證未有對何宇鵬作出黃牌警告。
到37分鐘，港隊中場截得皮球後反擊，胡晉銘禁區頂的射門高出。國足之後有一次入球良機，不過譚龍禁區內接應直線後起腳，皮球僅僅斜出。港隊在完半場前一次反擊，安永佳禁區施射被對方改變方向，而之後的角球，勞烈斯接應僅僅頂高。半場雙方打成0:0。
國足在下半場換入溫家寶代替徐浩峰。下半場初段港隊似乎仍未站穩，國足在攻勢上取回一點優勢。然而之後港隊取回比賽節奏，到54分鐘，港隊一次反攻，陳俊樂一記直線，羅梓駿僅僅未趕得切被門將沒收。「倒戈」的港籍國腳戴偉浚，與入籍的蔣光太在57分鐘被換下火線。
譚龍把握港隊解圍失誤建功
到67分鐘，港隊防線兩度解圍失誤後，皮球落在譚龍腳下，他在禁區右路勁射入網，為國足取得領先。75分鐘，港隊換入鞠盈智、簡嘉亨及鄭兆均增強攻力。
比賽進入到90分鐘，港隊在左路獲得角球。鞠盈智開出後，門前無人頂中，遠柱再頂回中路，但安永佳的射門，被韓佳奇撞出，而之後的鄭兆均射門斜出，未能為港隊扳平。港隊最終以0:1不敵中國，在賽事3戰全敗排末席，而中國就取得1勝1和1負的成績。