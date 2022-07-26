東亞盃︱港隊明鬥國足爭首捷　戴偉浚初「倒戈」

在東亞足球錦標賽連事兩場的港隊，明午(27日)將會在日本豐田球場迎戰中國隊。港隊主帥安達臣在賽前的視像記者會上表示對手頭兩場的比賽都在防守，未知他們在其他方面的表現，而代表中國隊的港將戴偉浚將是首次面對香港。香港電台電視32台，明午3時直播。

接連不敵日本及南韓，港隊在貫徹壓迫打法上獲得好評，特別在上場面對南韓仍偶有攻勢。至於以U23球員為主的中國隊，上仗雖然悶和日本0:0，但球隊兩場的比賽都在後方死守，球隊進攻能力未明。安達臣在今日(26日)記者會表示，對手過去兩仗只在死守，不是在「踢足球」，但估計明日一戰可能會變得進攻。安達臣又指，對手的防守表現不俗，要攻破對手大門並不容易。

安達臣稱戴偉浚印象不多

安達臣亦有被問到對港生的中國國腳戴偉浚時指，在過去兩場對手防守較多，因此對其印象不深，只記得有過一次的進攻傳送及處理死球。港隊目前兩戰全敗得0分，而中國隊就以2戰1和1負得1分排第3。

另外，前香港足總行政總裁薛基輔（Mark Sutcliffe）早前接受《德國之聲》訪問。薛被問到有關早年世界盃外圍賽香港球迷噓國歌的事，薛指香港足球隊越來越成為香港認同的象徵。他指部份入場球迷毫無疑問不是為球賽而來，而是要在場內作政治宣示。又指在觀眾席上發出的噓聲，是要令香港足總及國際足協製造麻煩，以及讓香港政府尷尬。

薛又認為若香港足球繼續成為反對派抗議工具，可能令香港足球的獨立地位終結。薛指他個人認為，香港足球總會被中國足協吞併只是時間問題。原因將不只在於足球，而是政府政策。