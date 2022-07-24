東亞盃｜港隊0比3負南韓 中日和波

東亞盃決賽周，香港足球代表隊在日本第二次出場，硬撼衛冕及近3屆東亞盃冠軍南韓隊。 港隊今仗面對南韓表現不俗，繼續主帥教練安達臣部署的壓逼踢法，開波初段更取得埋門。不過，實力始終佔優的南韓，仍然控制大局，並於17分鐘，由姜成真於禁區外遠射，省中港隊守將笠過門將陳嘉豪入網，先開紀錄。雙方其後均有入球機會，其中，港隊中堅勞烈斯在角球攻勢中，接應長傳，門前射得太正，被對方門將沒收。南韓亦有兩次威脅埋門，一球射斜、一球被陳嘉豪用頭擋出。 換邊後，戰情相近，南韓繼續主導比賽，至74分鐘，隊長洪喆左硌接應長傳，壓入禁區，窄位射入成2比0。86分鐘，南韓左路傳中，尾柱的姜成真飛身頭槌頂入，個人梅開二度，助南韓以3球輕取香港，兩戰兩勝，港隊則兩戰兩敗。

中國0比0和日本

另一場賽事，上仗大勝香港隊6比0的東道主日本隊，主場迎戰以0比3不敵南韓的中國隊。攻力及組織力較強的日本隊，全場控制戰局，而中國隊則靠反擊及死球製造埋門。不過，日本隊在中國嚴密防守下，雖然仍能製造20次埋門，但7次中目標射門質素一般，終未能攻破中國隊大門，而中國隊全場僅3個攻門，亦未能取得入球，結果雙方以0比0和局收場。賽後，日本兩仗得4分，將於周三大戰得6分的南韓(27/7 18:20)爭奪今屆東亞盃冠軍；而得1分的中國隊則於同日鬥香港隊(27/7 15:00)。