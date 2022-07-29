東亞盃︱相隔10年再入選日本隊　宮市亮右膝前十字韌帶又斷

在本周中完成的東亞足球錦標賽，主場的日本隊雖然以大勝南韓3:0，奪得賽事的冠軍。可是隊中的前鋒宮市亮，又再成為悲劇人物，其所屬的橫濱水手宣布宮市亮在賽後證實右膝的前十字韌帶斷裂，需要接受手術。這位前阿仙奴球員，過去已不止一次十字韌帶受創。

闊別日本國家隊10年，宮市亮難得再獲國家隊的徵召。10年來經歷過多次重傷的宮市亮，在回歸日職聯賽後，終於再次得到日本隊主帥森保一的支持，獲徵召出戰東亞盃。

高興10年後再獲徵召

然而這位29歲的前鋒，在對南韓的比賽於下半場59分鐘被換入，但到78分鐘就因傷退下火線。網民關心宮市亮未有出席之後的頒獎禮時，宮市亮周四(28日)在Instagram回應，展示一張與日本隊職球員的相片，他指能夠再次代表日本感到很高興，即使賽事很短暫。

在高中之後獲英超阿仙奴垂青的宮市亮，原本被視為日本的明日之星，可是隨着傷病的影響，10年來由海外效力至重返日本聯賽。宮市亮自2015年起，左右膝的十字韌帶都先後3次受創，第一次是在2015年，左膝前十字韌帶受創，2年後輪到右膝前十字韌帶斷裂並需要接受手術，而1年後右膝前十字韌帶又受傷。宮市亮甚至曾因此考慮過退役。至去年重回日職加盟橫濱水手，球隊今日確定宮市亮右膝前十字韌帶再次斷裂，目前未知康復時間。