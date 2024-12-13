東亞足球錦標賽的外圍賽，周末（14日）會進行分組階段的最後一仗。當中B組的香港會對中華台北，由於中華台北在之前一場以4:0擊敗蒙古，在得球上比香港好，故今仗香港變成非勝不可。香港足總就公布，今場比賽僅餘少量門票發售。至於A組的唯一比賽，會在周末下午2時在啟德青年球場舉行免費入場，不過需要在網上預先登記。
（香港電台32台周末晚上8時直播／東亞足協網站直播）
港隊在首仗雖然以3:0擊敗蒙古，然而中華台北卻贏4球，令到香港隊即使賽和也不足以爭取出線。港隊上仗對蒙古，雖然上半場已憑艾華頓及黃威的入球領先2:0，但下半場把握力欠佳之下，僅再由尼高拉斯攻入多球，最終只贏3:0。另外港隊的門將謝家榮因病退隊，並補選伍瑋謙代替。港隊今次賽事是主帥韋斯活的真正「考牌戰」，因為之前的一連串友賽，雖然都獲得好評，不過始終屬友賽性質，而且對手實力有限，今場非勝不可的關鍵賽事，才是韋斯活的首項難關。
中華台北隊近年亦積極增加歸化及入籍兵，當中包括今次代表出賽的羅偉、班奇及安以恩，當中前二人分別來自加勒比海的薩爾瓦多及海地，並在台灣的聯賽效力。至於來自非洲科特迪瓦的安以恩目前已轉投中甲聯賽，上仗也因為他的梅開二度，令中華台北大勝蒙古4球。還有從海外歸化的刁天龍、岳明峰及蔡立靖，中華台北的實力與香港其實已有所拉近。加上對手的主帥加利韋特過去也擔任過港隊主帥，對香港球員也一定認識，今次香港再戰中華台北要爭勝並不輕鬆。中華台北對上一次與香港比賽已是2019年的友賽，中華隊作客旺角場擊敗香港，而之前一屆東亞盃，香港就作客台北擊敗對手。
澳門關島賽和即射12碼
另外在啟德青年球場舉行的另一組比賽，澳門會對關島。比賽將會免費開放予球迷入場，也是首次在啟德舉行的國際賽事。足總在下午宣布，因應政府及啟德體育園要求，公眾需要透過填寫網上表格，登記換領門票。門票登記將在今日（13日）下午6時開始。至於比賽方面，由於該組有北韓退出，故雙方如法定90分鐘打成平手，會即時進行12碼分勝負而不設加時。