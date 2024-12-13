東亞足球錦標賽的外圍賽，周末（14日）會進行分組階段的最後一仗。當中B組的香港會對中華台北，由於中華台北在之前一場以4:0擊敗蒙古，在得球上比香港好，故今仗香港變成非勝不可。香港足總就公布，今場比賽僅餘少量門票發售。至於A組的唯一比賽，會在周末下午2時在啟德青年球場舉行免費入場，不過需要在網上預先登記。

港隊在首仗雖然以3:0擊敗蒙古，然而中華台北卻贏4球，令到香港隊即使賽和也不足以爭取出線。港隊上仗對蒙古，雖然上半場已憑艾華頓及黃威的入球領先2:0，但下半場把握力欠佳之下，僅再由尼高拉斯攻入多球，最終只贏3:0。另外港隊的門將謝家榮因病退隊，並補選伍瑋謙代替。港隊今次賽事是主帥韋斯活的真正「考牌戰」，因為之前的一連串友賽，雖然都獲得好評，不過始終屬友賽性質，而且對手實力有限，今場非勝不可的關鍵賽事，才是韋斯活的首項難關。