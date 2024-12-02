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體育
2024-12-02 16:19:00

東亞盃｜香港足球隊決選20人 陳晉一孫銘謙落選 安永佳掛帥

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東亞盃｜香港足球隊決選20人 陳晉一孫銘謙落選 安永佳掛帥。（圖片來源︰hkfa）

東亞盃｜香港足球隊決選20人 陳晉一孫銘謙落選 安永佳掛帥。（圖片來源︰hkfa）

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香港足球代表隊將主場出戰東亞足球錦標賽的外圍賽，中國香港足球總會今日（12月2日）公布20人決選名單，幾名中國內地聯賽效力的港將，包括效力上海申花的陳晉一及滄州雄獅的孫銘謙，連同梅州客家的茹子楠、廣西平果哈嘹守衛勞烈斯、浙江隊的梁諾恆俱不在列。而效力深圳新鵬城的安永佳則入選。

孫銘謙傳投天津津門虎

根據內地傳媒《天津日報》報道，可司職多個位置的港將孫銘謙，很大機會加盟中超第6名的天津津門虎。天津津門虎教練為國足名宿于根偉，他曾在2002世界盃分組賽上陣。

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東亞足球錦標賽外圍賽，香港足球隊決選名單，葉鴻輝、安永佳在列。（圖片來源︰hkfa）

東亞足球錦標賽外圍賽，香港足球隊決選名單，葉鴻輝、安永佳在列。（圖片來源︰hkfa）

香港隊將在12月8日在旺角大球場迎蒙古，及後在12月14日在旺角場對中華台北隊，將晉身決賽將在12月17日於香港大球場上演。

香港隊主帥在點兵時挑選了慣用班底如葉鴻輝、大連英博的周緣德、費蘭度、祖連奴、安永佳等，今次選擇18歲小將吳宇曦為最大驚喜，亦是大軍名單最年輕球員。在官方名單上，中場只有4人包括余在言、顏卓彬、黃威、陳肇鈞，成為球迷熱話。

香港足球隊東亞盃外圍賽賽程

  • 12月8日 (星期日) 晚上6時 VS 蒙古 @旺角大球場
  • 12月14日 (星期六) 晚上8時 VS 中華台北 @旺角大球場
  • 12月17日 (星期二)晚上8時 #決賽 @香港大球場

#如晉級

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