東亞盃｜香港足球隊決選20人 陳晉一孫銘謙落選 安永佳掛帥

香港足球代表隊將主場出戰東亞足球錦標賽的外圍賽，中國香港足球總會今日（12月2日）公布20人決選名單，幾名中國內地聯賽效力的港將，包括效力上海申花的陳晉一及滄州雄獅的孫銘謙，連同梅州客家的茹子楠、廣西平果哈嘹守衛勞烈斯、浙江隊的梁諾恆俱不在列。而效力深圳新鵬城的安永佳則入選。

孫銘謙傳投天津津門虎

根據內地傳媒《天津日報》報道，可司職多個位置的港將孫銘謙，很大機會加盟中超第6名的天津津門虎。天津津門虎教練為國足名宿于根偉，他曾在2002世界盃分組賽上陣。