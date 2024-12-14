東亞盃｜香港隊主場險勝中華台北晉級　將與關島爭明年決賽周席位

東亞足球錦標賽外圍賽，香港隊在分組賽擊敗中華台北晉級決賽。在香港舉行的外圍賽，周末（14日）就在旺角大球場上演分組最後一場比賽，結果香港以2:1擊敗中華台北取得分組出線資格。下周二（17日）與另一組出線的關島爭明年在南韓舉行的決賽周席位。
由於對手的中華台北上仗大膀蒙古4:0，令到只有3個得球的香港，今場非勝不可。港隊本來也是很早打開紀錄，港隊右路的攻勢，安永佳接應隊友底線的傳中，門前撞入為香港在19分鐘取得領前。然而10分鐘後，中華隊的進攻，游耀興在右路壓入禁區，港隊兩人都無法攔截，讓他為中華台北追平。之後香港隊有祖連奴傷出，半場港隊賽和1:1。
徐宏傑頭槌為港隊定勝
下半場港隊繼續施壓，安永佳接應艾華在右邊手的傳中，中路入楔頭槌僅僅中柱，未能為香港再度領先。之後中華隊有多次的攻勢，只是第101次代表港隊上陣的葉鴻輝力挽狂瀾才不致多失。中華台北隊之後有一次的失誤，被艾華搶得機會突擊，他在右路的傳中，趕到門前的艾華頓卻射高。港隊在87分鐘獲得角球的機會，徐宏傑禁區內頂入，為香港再度領先。之後中華台北隊試圖強攻，防線一度再出現失誤，只是黃威未能把握，不過香港仍以2:1擊敗對手，分組兩戰全勝後晉級決賽。
在另一組的比賽，澳門在啟德青年球場以1:2不敵關島，令關島取得下星期在香港大球場舉行的決賽資格。