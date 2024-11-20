東亞盃｜香港隊初選30人備戰外圍賽　艾里奧米高獲重召

香港代表隊在周二（19日）完成了今年最後一場國際友誼賽後，下月就會出戰東亞足球錦標賽的外圍賽。今屆賽事因中華台北放棄而在港舉辦，賽事在下月8日起上演，香港隊在今日（20日）也公布了初選的30人名單，預計會挑選20人作最後大軍出戰。在新名單之中，今個月未獲徵召的艾里奧、米高、艾華等再獲重召，而早前因傷退隊的陳俊樂及茹子楠則未有入選。

港隊在今個月的國際賽期中，兩場友賽取得全勝，然而周二對毛里裘斯的表現乏善足陳，在半場時間多打一人仍僅以1球小勝，令不少球迷失望。然而可幸是港隊仍然能贏波，而且也因為競爭對手新加坡的失分，令港隊在下月的亞洲盃外圍賽抽籤可以取得第二檔次。在今次港隊的名單中，在國內效力的周緣德、陳晉一、徐宏傑、孫銘謙及安永佳繼續獲徵召，不過早前受傷退隊的茹子楠就未有入選。同樣沒有入選的主力還有陳俊樂。至於今個月因為有傷未獲徵召，在德國低組別效力的米高就再度入選，還有傑志的老將中堅艾里奧、南區的前鋒艾華等。