東亞盃｜香港隊初選30人備戰外圍賽　艾里奧米高獲重召

香港代表隊在周二（19日）完成了今年最後一場國際友誼賽後，下月就會出戰東亞足球錦標賽的外圍賽。今屆賽事因中華台北放棄而在港舉辦，賽事在下月8日起上演，香港隊在今日（20日）也公布了初選的30人名單，預計會挑選20人作最後大軍出戰。在新名單之中，今個月未獲徵召的艾里奧、米高、艾華等再獲重召，而早前因傷退隊的陳俊樂及茹子楠則未有入選。
港隊在今個月的國際賽期中，兩場友賽取得全勝，然而周二對毛里裘斯的表現乏善足陳，在半場時間多打一人仍僅以1球小勝，令不少球迷失望。然而可幸是港隊仍然能贏波，而且也因為競爭對手新加坡的失分，令港隊在下月的亞洲盃外圍賽抽籤可以取得第二檔次。在今次港隊的名單中，在國內效力的周緣德、陳晉一、徐宏傑、孫銘謙及安永佳繼續獲徵召，不過早前受傷退隊的茹子楠就未有入選。同樣沒有入選的主力還有陳俊樂。至於今個月因為有傷未獲徵召，在德國低組別效力的米高就再度入選，還有傑志的老將中堅艾里奧、南區的前鋒艾華等。
今次的東亞盃外圍賽，港隊先與蒙古及中華台北同組，港隊首仗在12月8日於大球場對蒙古，之後會在12月14日與中華台北在旺角場再戰。取得小組首名可以晉身12月17日的決賽，與另一組北韓、關島及澳門的勝方爭奪明年在南韓舉行的決賽周席位。目前港隊會在12月6日開始集訓，不過據了解部份效力東方的港隊球員，因為東方在下月要作客日本與廣島三箭進行亞冠盃二級聯賽的賽事，要到12月6日才返港。
香港隊30人初選名單
門將：葉鴻輝（東方）、伍瑋謙（冠忠南區）、謝家榮（大埔）
後衛：周緣德（大連英博）、亞歷斯祖（東方）、費蘭度、艾里奧、鐘樂安（傑志）、周子謙、杜度（理文）、陳晉一（上海申花）、尼高拉斯（大埔）、徐宏傑（雲南玉昆）、杜俊暉
中場：孫銘謙（滄州雄獅）、林衍廷、余在言（東方）、顏卓彬（傑志）、黃威、胡晉銘（理文）、陳肇鈞（大埔）
前鋒：吳宇曦（東方）、艾華、史提芬彭利拿（冠忠南區）、馬斐、潘沛軒、祖連奴（傑志）、艾華頓（理文）、安永佳（深圳新鵬城）、米高（VfR Mannheim）