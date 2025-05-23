東亞盃｜香港隊7月先鬥日本　7月15日決戰國足

香港代表隊在7月將會到南韓出戰東亞足球錦標賽的決賽周，而東亞足協（EAFF）在今日（23日）落實賽程。港隊首戰會在7月8日對日本隊，而最後一仗會在7月15日對中國隊。賽事在距離首爾約40公里的龍仁市舉行。

香港隊在6月打完兩場國際賽後，就要為東亞錦的決賽周做準備。港隊在今年初於外圍賽力克中華台北，再次取得出線權後，今次是港隊首次連續3屆出戰這項錦標。在EAFF公布的賽程，香港隊首個賽日會對日本，日本隊預計今次不會派出外流歐洲的球員參戰，而是會繼續以日本聯賽的成員為骨幹。至於到7月11日，香港會對東道主代表的南韓，然後在7月15日再與中國隊交鋒。在過去4次參賽，香港隊都未嘗一勝，去屆對中國也僅輸一球，不過在去年亞洲盃前的閉門友賽，香港曾擊敗中國隊，故這場賽事可能是港隊賽程中最重要一仗。