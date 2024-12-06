東亞錦｜外圍賽周日爆發 港足揭幕戰誓擒蒙古

2025東亞足球錦標賽外圍賽，周日將在本港展開。由於北韓早前退賽，現時只餘包括香港、中華台北、蒙古、澳門及關島參戰，港足周日在B組對蒙古打頭陣，於旺角大球場上演。被視為出線大熱的港足，挾3連勝氣勢大盛，實力佔先兼得地利，今場贏波是志在必得。（12月8日18:00開賽）

今屆東亞錦明年7月於南韓上演，除了主辦國南韓外，日本與中國亦是直入決賽周；而餘下一席則在今次外圍賽決出。原定6支參賽球隊分兩組作單循環，然後是兩個小組首名決戰，勝方便可取得最後一張入場券。可惜A組勁旅北韓退賽，A組只餘關島及澳門；兩軍將於下周六(14日)於啟德青年運動場對決，勝方便可闖入17日晚舉行的外圍賽決賽。

港隊排名最高 B組包括有港足、蒙古與中華台北。港足先於周日對蒙古，然後蒙古與中華台北在於下周三交手；港足則會在下周六的小組尾輪鬥中華台北。現時港足世界排名156位，是今次外圍賽參賽球隊中最高；在北韓退賽後，外界看好港隊應該在無甚阻力下，成功勇闖決賽周。 事實上，港足自年中易帥，改由英格蘭的韋斯活(Westwood)領軍，進度良好；雖然遠征歐洲列支敦士登輸0比1，但之後回港大勝柬埔寨「開齋」，繼而在上月國際賽期接連打敗菲律賓與毛里求斯，踢出難得的3連勝佳績。

葉鴻輝迎港隊百戰 韋斯活早前公布今次大軍20人終極名單，擁有費蘭度(Fernando)、陳肇鈞、黃威、艾華頓(Everton)及安永佳等主力，實力依然強勁。值得留意是門將葉鴻輝，今戰將是個人歷來在港足第100戰；在這里程碑之戰，相信全隊上下都會格外有鬥心，助「英雄輝」留下美好回憶。 對手蒙古之前9月份兩戰東帝汶錄得1勝1負，於2018年跟港足交手輸1比5。細看今次蒙古大軍名單，不乏未嘗在國際賽上陣的新人；較有名氣是於菲律賓搵食的守將捷索利治(Chinzorig)，以及在奧地利落班的中場巴治比亞(Tsogtbayar Batbayar)，整體實力有限，今次難望在港爆冷。