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體育
2024-12-08 21:04:33

東亞錦｜港足3球炒蒙古 東亞錦外響頭炮

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港足以3比0大炒蒙古。(HKFA FB)

港足以3比0大炒蒙古。(HKFA FB)

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2025東亞足球錦標賽外圍賽，今日(8)黃昏在旺角大球場揭開戰幔；主場的港足在揭幕戰於B組以30大炒蒙古，打開勝門，向出線明年夏天於南韓上演的決賽周，踏出成功的第一步。

今次外圍賽由中國香港主辦，在北韓退賽後，5支參賽球隊分兩組；小組首名將在下周二(17)的決賽對戰。與中華台北及蒙古同處B組、世界排名156位的港足，面對世界排名187位的蒙古，今場甫開賽便控制戰局，佔盡優勢；而現場四千多名球迷，絕大部份支持主隊的落力打氣聲，令現場氣氛高漲。

艾華頓及黃威上半場入球。(HKFA FB) 港足開波便主動進攻。(EAFF直播截圖) 港足半場領先2比0。(HKFA FB) 黃威今仗表現活躍。(EAFF直播截圖) 黃威與艾華頓上半場各入一球。(HKFA FB)

艾華頓打開缺口 百戰葉鴻輝清閒

今場成為了港足史上首位上陣達100次的代表成員門將葉鴻輝，全場較為清閒，未受太大考驗。港足開賽4分鐘便幾乎先開紀錄，但安永佳的近門頭槌僅僅斜出。港足之後去到24分鐘，憑一次前場逼搶在中圈附近由尼高拉斯(Nicholas Benavides)截得對方傳球，後者交予左路的祖連奴(Juninho)傳中；後上的艾華頓(Everton Camargo)伏兵遠柱輕鬆射入，打開缺口。

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尼高拉斯接應艾華的右路傳中，後上輕鬆頂入。(HKFA FB) 尼高拉斯入波慶祝。(HKFA FB) 港足球員慶入球。(HKFA FB)

黃威尼高拉斯添入球

9分鐘後，港足右路經過一輪短傳組織傳中，今次輪到黃威接應近門抽入，將比數改寫成20完半場。換邊後繼續是主隊天下，52分鐘，先有後備登場的艾華(Mahama Awal)單刀，被今場表現相當落力的蒙古門將根達(Tsenguun Khandaa)救出。60分鐘，尼高拉斯接應艾華的右路傳中，後上輕鬆頂入，港足拉開紀錄至30。餘下時間，港足攻勢依然一浪接一浪，但卻稍嫌欠運，終淨勝3球完場，新帥韋斯活(Ashley Westwood)也寫下了領軍4連勝佳績。

輸波後的蒙古，將在周三續於旺角場對中華台北，而港足會待周六晚再登場鬥中華台北。至於A組兩隊為澳門及關島。

港足周六晚再登場鬥中華台北。(HKFA FB) 港足響頭炮，向球迷致謝。(EAFF直播截圖)

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