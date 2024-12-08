東亞錦｜港足3球炒蒙古 東亞錦外響頭炮

2025東亞足球錦標賽外圍賽，今日(8日)黃昏在旺角大球場揭開戰幔；主場的港足在揭幕戰於B組以3比0大炒蒙古，打開勝門，向出線明年夏天於南韓上演的決賽周，踏出成功的第一步。

今次外圍賽由中國香港主辦，在北韓退賽後，5支參賽球隊分兩組；小組首名將在下周二(17號)的決賽對戰。與中華台北及蒙古同處B組、世界排名156位的港足，面對世界排名187位的蒙古，今場甫開賽便控制戰局，佔盡優勢；而現場四千多名球迷，絕大部份支持主隊的落力打氣聲，令現場氣氛高漲。