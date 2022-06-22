東京奧運埋單燒約820億　場館料每年仍錄虧損

在完成去年的東京奧運及殘奧會之後，東京奧組委在周二(21日)舉行最後一次的理事會會議，確定整個奧運及殘奧會的開支為14,238億日圓（約820.61億港元），較2016年12月提出的預算少762億日圓（約43.92億日圓）。不過，多個奧運留下來的場館，預計仍會每年錄得虧損。

東京奧組委在周二舉行最後一次會議，並確定在本月底正式解散。東京奧組委會長橋本聖子就表示，因為新冠疫情而令奧運會延期一年，各方面在面對前所未有的困難之前，成功克服問題，實現主辦一個安全安心的奧運會。而奧組委正式公布，整個奧運及殘奧會，組費最終為14,238億日圓，比起2016年12月提出的第一個版本，約15,000億日圓還要少。奧組委指，經費得以減少，原因是賽事的推遲而對奧運會作出簡化，加上沒有觀眾入場而減少了保安員的開支等。

就有關奧運結束後的場館，目前選手村仍在進行裝修，而住宅的出租及出售正在進行。至於多個比賽場地，包括國立競技場，在2022年度的維修及管理費，預計要虧損13億日圓（約7,491.44萬港元），還有11億日圓的地租。而游泳場館的東京水上運動中心，東京都預計今年亦有6.4億日圓（約3,456.91萬港元）的赤字。