東京奧運貪污醜聞　或影響札幌申辦冬奧

東京奧組委理事的貪污案，或將連累札幌申辦2030年冬季奧運會。有負責札幌申辦的計劃的人士，向日本傳媒透露，擔心醜聞影響尋找贊助商，令札幌的計劃可能陷入困境。

前東京奧組委理事高橋治之，先後被指收受出版企業角川以及大型服裝公司AOKI的高層賄賂，讓有關企業獲得奧組委選擇成為大會贊助。日本奧委會會長山下泰裕指有關行為非常惡劣，而且令奧運及殘奧會的形象受損。

擔心令贊助卻步

日本傳媒就報道，協助札幌申辦2030年冬季奧運會的成員指，現時的狀況將令到申辦陷入困難，但只能盡力。他指，在醜聞之後要贊助商參與可能變得困難，要與企業們洽談贊助也可能受事件所影響。有奧組委的人士也指出，東京奧組委的成員也可能需要分擔責任以及社會的道德責任，尤其會被質疑，究竟是誰安排高橋治之進入奧組委。

札幌市的市長秋元克廣在周一(5日)表示，取消原定在本月中前往瑞士國際奧委會（IOC）總部，並與奧委會主席巴赫（Thomas Bach）見面的計劃。雖然秋元解釋是因為未能安排時間，但有指事件可能與貪污醜聞有關。冬奧的申辦預計在今年內對申辦城市作出遴選，並在明年5至6月的國際奧委會會議上決定，而在醜聞之下，札幌的申辦可能受到困擾。