東京奧運銀牌得主贏紐約馬拉松冠軍　悉尼成世界第7大馬拉松賽事

世界6大馬拉松之一的紐約馬拉松在周日（3日）舉行，荷蘭籍的索馬里跑手尼基爾（Abdi Nageeye）在末段超越前冠軍得主的捷比（Evans Chebet）奪得冠軍，而女子組冠軍由肯雅的捷姬雷伊（Sheila Chepkirui）首次勝出。另外世界馬拉松大滿貫（World Marathon Majors）宣布，悉尼馬拉松明年成為世界第7大馬拉松賽事。
在周日舉行的紐約馬拉松，東京奧運銀牌得主的尼基爾在末段，超越了2022年紐約的冠軍，以及2022及2023年波士頓冠軍的捷比，最終以6秒差距贏得冠軍，時間為2小時7分39秒。至於巴黎奧運金牌得主，埃塞俄比亞的杜拿（Tamirat Tola）就只得第4名。女子組方面，肯雅的捷姬雷伊就以2小時24分35秒完成，快巴黎奧運銅牌得主的奧比莉（Hellen Obiri）14秒。
另外，在世界馬拉松大滿貫就宣布，悉尼馬拉松將成為世界第7大馬拉松賽事。賽會公布悉尼會在明年開始成為南半球的唯一世界馬拉松大滿貫比賽，比賽預計明年8月31日舉行。而其餘6個大滿貫分別為東京、波士頓、倫敦、芝加哥、柏林及紐約。
🇦🇺 Sydney, welcome to the family. 🤝— Abbott WMMajors (@WMMajors) November 3, 2024