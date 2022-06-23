東京馬拉松明年3月舉辦　將恢復疫情前規模

香港不少熱愛馬拉松的跑友，在疫情前喜愛參與世界各地的馬拉松賽事。然而在疫情下，令不少賽事中止或縮減規模。東京馬拉松組織，在今日(23日)宣布會在明年3月舉行，並計劃回復至原來疫情前的規模。

東京馬拉松組織今日公布，明年3月舉行的東京馬拉松，計劃會回復至疫情前的規模。有關的決定將會與醫生及專家商討，作出最後的決定。

東京馬拉松因為新冠疫情，2020年取消公眾參與，只邀請193名特邀選手參加，至2021年更加要取消比賽。而今年的東京馬拉松，所有公開跑手需要完成核酸檢測，並接受2萬名跑手的參加。而組委會預算，明年的賽事將接受3.8萬人報名，將回復至2019年的規模。賽事將會在7月開始接受申請。