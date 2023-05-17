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體育
2023-05-17 13:59:33

東南亞運動會男足決賽變武鬥　泰國3人被逐加時負印尼

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泰國與印尼在加時爆衝突。(路透社)

泰國與印尼在加時爆衝突。(路透社)

印尼男足在東南亞運動會上，取得32年來的首個金牌。然而在決賽面對泰國爆發火爆場面，泰國隊共有3名球員被逐，而印尼亦有1人，最終印尼在加時有多打2人的優勢，贏5:2獲得冠軍。而賽後有泰國球員不滿，將獎牌以及吉祥物拋向看台球迷。

在柬埔寨舉行的東南亞運動會，在周二（16日）晚上演男子足球的決賽。因為經歷國內球壇的混亂，印尼足球近年水平下降不少，今年的世青盃也因為國內的宗教及政治問題，而被國際足協取消資格。然而印尼隊上半場一度領先2:0。不過泰國換邊後連入兩球，包括在補時成功迫和印尼，而雙方其實在此時已經磨擦。

印尼與泰國的職球員衝突，需要保安入場協助。(美聯社) 泰國隊的職球員揮拳襲擊對方。(網上圖片) 有泰國球員賽後將吉祥物及獎牌掉上看台。(影片截圖)

在加時比賽，印尼再入一球領先，泰國隊後備席上有職球員與印尼爆衝突，最終需要保安人員入場支援才能控制局面。而泰國有3名球員，包括2人領第2面黃牌，以及1人直紅被逐，而印尼亦有1人被逐之下，在10個打8個的印尼，最終以5:2擊敗泰國，32年後首奪冠軍。

在比賽之後，有片段見到泰國球員的不滿，將吉祥物及獎牌掉上看台。有柬埔寨的網民就覺得，球員對結果不滿意，但將獎牌與吉祥物掉棄的行為是對賽會的不尊重。

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