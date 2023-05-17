東南亞運動會男足決賽變武鬥　泰國3人被逐加時負印尼

印尼男足在東南亞運動會上，取得32年來的首個金牌。然而在決賽面對泰國爆發火爆場面，泰國隊共有3名球員被逐，而印尼亦有1人，最終印尼在加時有多打2人的優勢，贏5:2獲得冠軍。而賽後有泰國球員不滿，將獎牌以及吉祥物拋向看台球迷。

在柬埔寨舉行的東南亞運動會，在周二（16日）晚上演男子足球的決賽。因為經歷國內球壇的混亂，印尼足球近年水平下降不少，今年的世青盃也因為國內的宗教及政治問題，而被國際足協取消資格。然而印尼隊上半場一度領先2:0。不過泰國換邊後連入兩球，包括在補時成功迫和印尼，而雙方其實在此時已經磨擦。