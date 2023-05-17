東南亞運動會男足決賽變武鬥　泰國3人被逐加時負印尼

印尼男足在東南亞運動會上，取得32年來的首個金牌。然而在決賽面對泰國爆發火爆場面，泰國隊共有3名球員被逐，而印尼亦有1人，最終印尼在加時有多打2人的優勢，贏5:2獲得冠軍。而賽後有泰國球員不滿，將獎牌以及吉祥物拋向看台球迷。
在柬埔寨舉行的東南亞運動會，在周二（16日）晚上演男子足球的決賽。因為經歷國內球壇的混亂，印尼足球近年水平下降不少，今年的世青盃也因為國內的宗教及政治問題，而被國際足協取消資格。然而印尼隊上半場一度領先2:0。不過泰國換邊後連入兩球，包括在補時成功迫和印尼，而雙方其實在此時已經磨擦。
在加時比賽，印尼再入一球領先，泰國隊後備席上有職球員與印尼爆衝突，最終需要保安人員入場支援才能控制局面。而泰國有3名球員，包括2人領第2面黃牌，以及1人直紅被逐，而印尼亦有1人被逐之下，在10個打8個的印尼，最終以5:2擊敗泰國，32年後首奪冠軍。
在比賽之後，有片段見到泰國球員的不滿，將吉祥物及獎牌掉上看台。有柬埔寨的網民就覺得，球員對結果不滿意，但將獎牌與吉祥物掉棄的行為是對賽會的不尊重。
As a Cambodian and the host of the SEA Games 2023, I was deeply disappointed and saddened by the behavior of one of the Thailand U22 football players who threw away his mascot and his medal after losing to Indonesia in the final. This was an unacceptable act of disrespect to the- pic.twitter.com/AHM7bLVorW— Charlie Sink (@CharlieSink24) May 16, 2023