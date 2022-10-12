東涌觀景山看日落｜一星行山路線 來回一小時 近距離觀看飛機升降

10分鐘樓梯登觀景山頂

東涌站B出口往昂坪360車站方向過馬路，往達東路花園，已近距離看到纜車來來回回。在公廁後方上行人天橋。左轉經赤臘角南路，頭頂纜車來去自如，於機場緩跑徑上形成一道不常見的風景。前行數十米，每年2至3月成為櫻花大道，路牌指示右方樓梯880級為觀景山。沿路設欄杆和椅子。斜度不高，約10分鐘樓梯路便告到頂，77米的山頂設三角測量站及涼亭。

赤臘角最高點

香港國際機場大多是移山填海而來，而觀景山現在成為赤臘角（前稱赤瀝角、赤瀝島）最高點。初時陣陣引擎聲先聲奪人，飛機愈來愈貼近水平面，最後於跑道安全降落。香港國際機場油庫方向則可看到飛機起飛，漸往雲霧飛去。