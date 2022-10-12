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體育
2022-10-12 18:04:31

東涌觀景山看日落｜一星行山路線 來回一小時 近距離觀看飛機升降

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東涌觀景山看日落

東涌觀景山上斜度不高，輕鬆看到日落美景。

短途行山路線之中，大嶼山東涌最高點的觀景山為觀賞日落的理想地點。由東涌站出發至涼亭，不用30分鐘，來回一小時之內，既快捷又可近距離看到飛機於香港國際機場升降，享受Magic Hour。文︰山全部都係山

10分鐘樓梯登觀景山頂 

東涌站B出口往昂坪360車站方向過馬路，往達東路花園，已近距離看到纜車來來回回。在公廁後方上行人天橋。左轉經赤臘角南路，頭頂纜車來去自如，於機場緩跑徑上形成一道不常見的風景。前行數十米，每年2至3月成為櫻花大道，路牌指示右方樓梯880級為觀景山。沿路設欄杆和椅子。斜度不高，約10分鐘樓梯路便告到頂，77米的山頂設三角測量站及涼亭。

赤臘角最高點

香港國際機場大多是移山填海而來，而觀景山現在成為赤臘角（前稱赤瀝角、赤瀝島）最高點。初時陣陣引擎聲先聲奪人，飛機愈來愈貼近水平面，最後於跑道安全降落。香港國際機場油庫方向則可看到飛機起飛，漸往雲霧飛去。

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觀景山三面環海

觀景山被東涌灣包圍三面環海，遠方為屯門青山，回望東涌站方向更見婆髻山和薄刀屻。由於視野無阻隔又設街燈，是低難度、交通方便的觀日落的入門行山路線。惟入黑後溫度有機會急降，建議帶備保護衣物。到訪當日不少紙巾、包裝等垃圾，呼籲遊人自己垃圾自己帶走，愛護環境。

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每次上山記得遵守山野禮儀，做到「山野不留痕」（Leave no trace），保護這個美麗又脆弱的香港郊野環境！

 

大嶼山行山路線概要

路線

東涌站→達東路花園→赤臘角南路→觀景山→東涌站

起步交通

東涌站B出口

終點交通

同上

補給

達東路花園汽水機

廁所：東薈城/達東路花園

距離：約2.5公里

需時：1至1.5小時

體力：1/5

技術：1/5

景色︰3.5/5
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