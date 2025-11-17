板式網球銀級賽創亞洲賽事新紀錄 冠軍球手讚場地質素佳

FIP 板網球巡迴賽銀級賽（FIP Silver Hong Kong）於11月15日假西沙GO PARK圓滿結束。作為香港歷來舉辦的最高級別FIP銀級賽，今年賽事吸引166名來自超過30個國家及地區的頂尖球手參賽，當中包括多個世界排名前100選手及本地球手，並有102名球手角逐挑戰組，超過200名球手規模再創亞洲區紀錄。

一連幾日超過170場精彩比賽，吸引不少本地運動愛好者及一家大小入場支持，氣氛熱鬧。男子組由法國全國錦標賽2025冠軍得主、法國名將Dylan Guichard及葡萄牙Antonio Luque奪冠。兩人形容今次是他們參加過「最扣人心弦、最具挑戰性」的賽事之一。他們首次到訪香港，對香港介乎歐洲與亞洲的優越位置以及賽事的高規格安排均留下深刻印象，並感謝主辦單位將如此高水平的國際賽事帶到香港。