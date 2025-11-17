板式網球銀級賽創亞洲賽事新紀錄 冠軍球手讚場地質素佳

FIP 板網球巡迴賽銀級賽（FIP Silver Hong Kong）於11月15日假西沙GO PARK圓滿結束。作為香港歷來舉辦的最高級別FIP銀級賽，今年賽事吸引166名來自超過30個國家及地區的頂尖球手參賽，當中包括多個世界排名前100選手及本地球手，並有102名球手角逐挑戰組，超過200名球手規模再創亞洲區紀錄。
一連幾日超過170場精彩比賽，吸引不少本地運動愛好者及一家大小入場支持，氣氛熱鬧。男子組由法國全國錦標賽2025冠軍得主、法國名將Dylan Guichard及葡萄牙Antonio Luque奪冠。兩人形容今次是他們參加過「最扣人心弦、最具挑戰性」的賽事之一。他們首次到訪香港，對香港介乎歐洲與亞洲的優越位置以及賽事的高規格安排均留下深刻印象，並感謝主辦單位將如此高水平的國際賽事帶到香港。
女子組冠軍則由西班牙Alba Perez Momha及其拍檔──英國排名第一Aimee Gibson奪得。兩位球手首次在香港合作即成功封后，形容彼此風格互補，而今次奪冠更為她們下周轉戰希臘賽事注入信心。她們讚揚西沙GO PARK的賽事安排極具專業，場地質素、治療支援與餐飲配套均達國際級水平；曾於年初來港的選手指場地於短短數月間已大幅升級，新增球場、增設戶外健身及冰浴設施，充分展現香港舉辦大型賽事的能力。
港將莫禮博表現出色
今年亦有多名香港球手參與FIP銀級賽，其中包括本地頂尖球員莫禮博（Rob Moore）。莫禮博具國際排名，曾奪得中國成都CPT-250、香港Summer League 2025、馬尼拉Asia Challenger男子及混合組冠軍，是本地最早進入國際舞台的球手之一。
本屆他於資格賽中展現穩定表現，憑經驗與技術再度向國際證明香港球手的競爭力。此外，多名本地球手亦在主賽圈交出亮眼表現，包括朱國基、劉學賢、鄒君林、陳曉嵐、羅易殷及劉曉蔚等，他們在32強賽事中以出色發揮取得勝仗。