林丹︰網球強度遠遠沒有羽毛球大 網民︰同意羽毛球更累

羽毛球還是網球強度更高？中國的前羽毛球一哥林丹在網上影片表示網球強度遠遠沒羽毛球大，引起兩方球迷激烈討論。
▼林丹意見▼
林丹重提李宗偉及2016里約奧運
39歲的林丹是左手將，贏得2次羽毛球奧運男單金牌、5次世界錦標賽冠軍，最高排名世界第一位，「超級丹」被不少羽毛球迷認為是羽毛球最強之人。
與謝杏芳結婚多年的林丹在影片中強調羽毛球對體能要求極高，直言2016里約奧運時已難與20歲出頭年輕球手比︰「里約奧運我（已33歲）跟李宗偉打完4強，不到12小時後我就要出戰銅牌戰，他要爭冠軍，其實對於我們來說根本就恢復不過來。」林丹想表達的是羽毛球強度很大，但提到網球時引起爭議．
▼網民反應▼
「網球男子單打打完4強有一日時間休息才打決賽，其實網球強度遠遠沒有羽毛球大。羽毛球休息時間非常短。」他希望國際羽聯創造更好的環境予羽毛球手，但無奈當局沒有去考慮重點，只是在改變無關緊要的如發球︰「毫無意義，更好的環境及休息時間更重要。」林丹6月接受訪問時，指正培養7歲的兒子打網球，希望兒子成為職業網球手。
羽毛球折返跑距離更高？
有中國網民表示羽毛球及網球都打過，認為羽毛球更累。有人認為林丹有權威性，觀點值得參考。亦有網民以數據說話。他根據1985年羽毛球及網球各一場賽事數據，指出羽毛球折返跑距離約6.4公里，遠高於網球的3.2公里，而羽毛球的來回球次數亦比網球多近一倍。擊球時間、運動時間都是羽毛球較網球高，而發球數就以網球場均299球高過羽毛球的146次。