林丹︰網球強度遠遠沒有羽毛球大 網民︰同意羽毛球更累

羽毛球還是網球強度更高？中國的前羽毛球一哥林丹在網上影片表示網球強度遠遠沒羽毛球大，引起兩方球迷激烈討論。

林丹重提李宗偉及2016里約奧運

39歲的林丹是左手將，贏得2次羽毛球奧運男單金牌、5次世界錦標賽冠軍，最高排名世界第一位，「超級丹」被不少羽毛球迷認為是羽毛球最強之人。

與謝杏芳結婚多年的林丹在影片中強調羽毛球對體能要求極高，直言2016里約奧運時已難與20歲出頭年輕球手比︰「里約奧運我（已33歲）跟李宗偉打完4強，不到12小時後我就要出戰銅牌戰，他要爭冠軍，其實對於我們來說根本就恢復不過來。」林丹想表達的是羽毛球強度很大，但提到網球時引起爭議．