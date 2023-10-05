熱門搜尋:
居屋2023 小犬 野豬 鄭雋熹 杭州亞運 大閘蟹2023 AIRSIDE 網上熱話 諾貝爾獎 鍾培生 綠色債券 恒大 流感 iPhone 15 香港夜繽紛 JPEX 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
體育
2023-10-05 15:26:36

林丹︰網球強度遠遠沒有羽毛球大 網民︰同意羽毛球更累

分享：
林丹︰網球強度遠遠沒羽毛球大。（網上截圖）

林丹︰網球強度遠遠沒羽毛球大。（網上截圖）

羽毛球還是網球強度更高？中國的前羽毛球一哥林丹在網上影片表示網球強度遠遠沒羽毛球大，引起兩方球迷激烈討論。

▼林丹意見▼

林丹認為羽毛球對體能要求極高。（影片截圖） 林丹︰網球強度遠遠沒有羽毛球大。（影片截圖） 林丹指網球可以休息一日才打決賽，但羽毛球要連續出戰。（影片截圖） 林丹︰網球強度遠遠沒有羽毛球大。（影片截圖） 林丹指羽毛球比賽的休息時間短。（影片截圖） 林丹要求國際羽聯為羽毛球運動員製造更好的環境。（影片截圖）

林丹重提李宗偉及2016里約奧運

39歲的林丹是左手將，贏得2次羽毛球奧運男單金牌、5次世界錦標賽冠軍，最高排名世界第一位，「超級丹」被不少羽毛球迷認為是羽毛球最強之人。

與謝杏芳結婚多年的林丹在影片中強調羽毛球對體能要求極高，直言2016里約奧運時已難與20歲出頭年輕球手比︰「里約奧運我（已33歲）跟李宗偉打完4強，不到12小時後我就要出戰銅牌戰，他要爭冠軍，其實對於我們來說根本就恢復不過來。」林丹想表達的是羽毛球強度很大，但提到網球時引起爭議．

▼網民反應▼

網民︰同意林丹意見指羽毛球更累。（知乎截圖） 網民指林丹說法有說服力。（知乎截圖） 網民指羽毛球難以打4至5小時。（知乎截圖） 網民以數據比較羽毛球及網球。（知乎截圖） 網民指拳擊強度比羽毛球及網球更高。（知乎截圖） 網民指羽毛球強度比網球高。（知乎截圖）

「網球男子單打打完4強有一日時間休息才打決賽，其實網球強度遠遠沒有羽毛球大。羽毛球休息時間非常短。」他希望國際羽聯創造更好的環境予羽毛球手，但無奈當局沒有去考慮重點，只是在改變無關緊要的如發球︰「毫無意義，更好的環境及休息時間更重要。」林丹6月接受訪問時，指正培養7歲的兒子打網球，希望兒子成為職業網球手。

羽毛球折返跑距離更高？

有中國網民表示羽毛球及網球都打過，認為羽毛球更累。有人認為林丹有權威性，觀點值得參考。亦有網民以數據說話。他根據1985年羽毛球及網球各一場賽事數據，指出羽毛球折返跑距離約6.4公里，遠高於網球的3.2公里，而羽毛球的來回球次數亦比網球多近一倍。擊球時間、運動時間都是羽毛球較網球高，而發球數就以網球場均299球高過羽毛球的146次。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受