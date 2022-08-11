林伯快簽兩兵救亡 愛華頓客戰維拉

由兩大英格蘭名宿「雙特」任領隊的英超球隊阿士東維拉及愛華頓，新季聯賽齊齊吞蛋落敗，碰巧本周末第2輪比賽狹路相逢兼打頭陣(13/08 19:30)，兩軍都力求鬥快搶得首勝；其中快手簽入兩「壯兵」提升軍備救亡的「拖肥」愛華頓，新兵表現更惹人關注。

去季中臨危授命、接掌拖肥的林柏特，上屆領軍驚喜護級，但今夏被撬走王牌前鋒李察利臣，加上另一正箭頭卡維特利雲季前傷膝，上仗兩正選中堅又勇戰傷出，主場0比1受挫車路士，陣容更顯天殘地缺。不過主帥林伯未有氣餒，在轉會市場更添驚喜，先借得富經驗的狼隊隊長、英格蘭國腳中堅高亞迪；然後重金以3,300萬英鎊簽下法甲里爾的比利時中場新星奧拿拿(Amadou Onana)，一振士氣。因狼隊改踢雙中堅而不受重用的高亞迪，轉投新東家料即成3中堅主力之一，利物浦學徒出身、29歲的他說：「兒子對我加盟愛華頓大喜，家人及朋友不少是愛華頓迷。不論是否3中堅之一，自己只想幫到手。」高亞迪今場中路拍檔將是今夏由般尼轉會的達高斯基及上仗後備出場的賀基迪，至於上仗傷出的賓葛菲特及耶利文拿，當中以賓葛菲特斷腳要休息3個月。