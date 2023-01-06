林柏特帥位亮紅燈 愛華頓英足盃撼曼聯

已成下一位被炒英超領隊大熱的愛華頓波士林柏特，在香港時間周五深夜開鑼的英足盃第3圈獨腳戲，將要領「拖肥」作客奧脫福球場，硬撼強勢的「紅魔」曼聯(7/1 04:00)。

愛華頓早前雖逼和班霸曼城，但上仗英超返回主場卻一敗塗地，下半場早段已落後4球，最終1比4受挫白禮頓；近11場國內正式比賽輸8場，聯賽已跌入降班區，任教不足一年的林柏特，帥位早亮紅燈。球隊上屆靠巴西前鋒李察利臣領軍護級成功，但將軍一去，大樹飄零，如今球隊鋒力薄弱，不論由傷愈的卡維特利雲或今夏簽入的法國前鋒馬奧比擔正，聯賽18戰只入14球，新星安東尼哥頓近期因病缺陣，鋒力更薄弱。

這支5屆英足盃冠軍，之後便要應付鬥修咸頓及韋斯咸兩場英超護級大戰，今場盃賽未必會強陣出擊，要重溫對上一次在1995年決賽，1比0打敗曼聯的風光，恐怕不易。