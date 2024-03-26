桌球明星挑戰賽｜傅家俊不敵奧蘇利雲 滿意大滿安排稱「合格」

香港桌球好手傅家俊，在2024香港桌球明星挑戰賽首日壓軸登場，令入座率不算高的伊館氣氛轉好，最終傅家俊以局數2︰5不敵「火箭」，Marco笑言因表演賽，曾在比賽時為奧蘇嘗試147打氣，又表示主辦單位安排OK，滿意並給予合格的分數。

奧蘇利雲經頭場熱身後面對主場的傳家俊手感較好，先下一城。Marco 以一棒84度還以顏色扳平後，奧蘇重拾集中力再度領先並拉開局數至3︰1，當中奧蘇利雲曾連續多次打入紅波及黑波，嘗試高難度的147，不過戰至49度時斷break。小休後傅家俊開始上力追成2︰3，但在第6局Marco錯失2次機會，被奧蘇以一棒109度逼至2︰4。火箭未有留手再下一城以局數5︰2取勝，現場球迷為二人鼓掌是全日最熱烈一刻。

賽後二人與幸運兒球迷合照後，勝方奧蘇利雲沒有出席記者會，只餘傅家俊。他回答問題時多次以OK形容大會及賽事︰「今次是表演賽，較兩年前輕鬆，今次當然很開心再在香港與奧蘇利雲對賽，自己已出盡全力，相信奧蘇也是，感受到對方想贏的爭勝心。」傅家俊指2年前比賽太成功有很多因素，包括疫情令香港人減少外遊，如今疫情已過大家選擇更多，而且主辦單位要就世界錦標賽令日期安排有難度，要在三月舉行只能在星期一及星期二搞比賽。Marco總結大會安排「都合格」。

傅家俊又笑言因今次是表演賽，當奧蘇利雲嘗試147時也有為對手打氣，是平時比賽不會做的事。被問到燈光有否影響眼疫，傅家俊指光度比有直播比賽時低，因此眼晴無問題，令球迷放下心頭大石。