桌球明星挑戰賽｜傅家俊挫利素夫斯基 嘆147可遇不可求

2024香港桌球明星挑戰賽次日賽事，主場的傅家俊經一日適應桌球枱後手風轉順，以局數5:2旗開得勝。Marco 曾嘗試複製兩年前打147經典不成，感嘆「147可遇不可求，把期望交予今晚奧蘇利雲及卓林普身上」

首日奧蘇利雲及傳家俊等球手坐的椅子已被更換，舊櫈被擺放在後台

傅家俊昨天(3月25日)不敵奧蘇利雲後，今日再度出戰昨天同告落敗的利素夫斯基（Jack Lisowski）。甫開賽傅家俊即以一棒114度施下馬威，次局再打出一棒73度，看來已適應場地及桌球枱。英國的利素夫斯基在第三局打鋸局面下射入遠枱開齋。

雖然入場人數比首日下午更少，但兩名球手未有留手，各打出一記重break 戰成局數3:2。傅家俊愈打愈有信心，接連以80度及79度連取兩局，以局數5:2取勝，他藉今次比賽提升狀態，迎接三周後的世界錦標賽外圍賽。