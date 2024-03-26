桌球明星挑戰賽｜傅家俊挫利素夫斯基 嘆147可遇不可求

2024香港桌球明星挑戰賽次日賽事，主場的傅家俊經一日適應桌球枱後手風轉順，以局數5:2旗開得勝。Marco 曾嘗試複製兩年前打147經典不成，感嘆「147可遇不可求，把期望交予今晚奧蘇利雲及卓林普身上」
傅家俊昨天(3月25日)不敵奧蘇利雲後，今日再度出戰昨天同告落敗的利素夫斯基（Jack Lisowski）。甫開賽傅家俊即以一棒114度施下馬威，次局再打出一棒73度，看來已適應場地及桌球枱。英國的利素夫斯基在第三局打鋸局面下射入遠枱開齋。
雖然入場人數比首日下午更少，但兩名球手未有留手，各打出一記重break 戰成局數3:2。傅家俊愈打愈有信心，接連以80度及79度連取兩局，以局數5:2取勝，他藉今次比賽提升狀態，迎接三周後的世界錦標賽外圍賽。
傅家俊滿意自己表現：「今場有些運氣，而且嘗試過147，但可遇不可求，期望奧蘇利雲及卓林普達成。」對入場人數，傅家俊指與昨日下午差不多，指兩年前氣氛的確較好，今次似嘉年華。而傅家俊直言眼睛情況可以：「當然難與十年前雙比，時好時壞，總算夠用。」負方利素夫斯基指香港球迷為傅家俊打氣，氣氛很好，並大讚香港是其中一個最佳的桌球比賽地方。
頭場取代威廉斯的威爾遜（Kyren Wilson）以局數5:3擊敗中國球手斯佳輝。
3月26日賽果:
威爾遜（取代威廉斯）6:3斯佳輝
利素夫斯基2:5傅家俊
19︰30 奧蘇利雲︰卓林普