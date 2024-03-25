桌球明星挑戰賽｜奧蘇利雲負威廉斯 揚言掛住香港美食

2024香港國際桌球明星挑戰賽，首日（3月25日）由奧蘇利雲對威廉斯兩個老對手揭開序幕。「火箭」奧蘇利雲闊別兩年再來香港先下一城。賽事為9局5勝制，威廉斯狀態調整似乎更理想，憑「金左手」準繩度反超局數領前4:2。威廉斯為娛樂伊館球迷，多番嘗試挑戰147。奧蘇利雲及後上力追成4:4，需要決勝局分勝負。最終威廉斯把握機會以5:4取勝。

奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan） 賽後表示相比兩年前紅館，更喜歡與觀眾距離更近的伊館。闊別兩年再來香港比賽，奧蘇很高興：「很鍾意香港，好地方，香港人好，香港美食當然值得吃。」不過奧蘇明天賽後因公事未能多留幾日，令他揚言下會再來香港行山及食地道美食：「最希望盡可能遠離英國。 」

勝方威廉斯（Mark Williams）則表示比賽氣氛好，沒有投訴。