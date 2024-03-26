桌球明星挑戰賽｜馬曉晴入場支持男友 低調孖卓林普胞弟入場睇波

近日，網絡上流傳著「香港石原聰美」馬曉晴與英國桌球手卓林普(Judd Trump)的戀情猜測。兩人被發現早前在社交媒體上同步打卡，暗示他們可能正在杜拜AYA渡假酒店共度時光。情人節當天，馬曉晴更是分享了一張與某人雪糕碰杯的照片，進一步加深了公眾對兩人關係的好奇。

另一位英國桌球手Jack Lisowski在Instagram上發布了一則故事，捕捉到馬曉晴和卓林普在一起的畫面，這似乎為兩人的關係提供了更多的佐證。

最新發展顯示，另一位英國桌球手利素夫斯基(Jack Lisowski)在Instagram上發布了一則Story，捕捉到馬曉晴和卓林普在一起的畫面，這似乎為兩人的關係提供了更多的佐證。儘管兩位運動員尚未公開確認關係，但這些細節讓人們對他們的關係充滿了揣測。

今日(26日)卓林普與奧蘇利雲對賽，馬曉晴戴住口罩現身，低調入場支持「男友」，並與卓林普的胞弟同坐，看來她已經融入對方家中。