桌球明星挑戰賽｜馬曉晴入場支持男友 低調孖卓林普胞弟入場睇波

近日，網絡上流傳著「香港石原聰美」馬曉晴與英國桌球手卓林普(Judd Trump)的戀情猜測。兩人被發現早前在社交媒體上同步打卡，暗示他們可能正在杜拜AYA渡假酒店共度時光。情人節當天，馬曉晴更是分享了一張與某人雪糕碰杯的照片，進一步加深了公眾對兩人關係的好奇。
最新發展顯示，另一位英國桌球手利素夫斯基(Jack Lisowski)在Instagram上發布了一則Story，捕捉到馬曉晴和卓林普在一起的畫面，這似乎為兩人的關係提供了更多的佐證。儘管兩位運動員尚未公開確認關係，但這些細節讓人們對他們的關係充滿了揣測。
今日(26日)卓林普與奧蘇利雲對賽，馬曉晴戴住口罩現身，低調入場支持「男友」，並與卓林普的胞弟同坐，看來她已經融入對方家中。
世界桌球大師賽結緣?
馬曉晴作為一代滑冰女神，又被網民封為「香港石原聰美」，如若消息屬實，勢必令一眾網民黯然神傷。英國布里斯托出生卓林普的來頭也不少，天份十足的他為2019年桌球世界冠軍，取得27個排名賽冠軍，目前世界排名第二，有「準神」的外號。卓林普是無論是外型抑或實力都絕對是在水準之上。
回顧香港世界桌球大師賽2022，當時的現場司儀正是由馬曉晴擔任，未知是否就在當時與卓林普結良緣。