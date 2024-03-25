桌球明星挑戰賽｜3380蚊飛睇唔清楚球迷不滿 主辦方承認欠經驗

繼2022年的香港世界桌球大師賽後，今年香港再度有大型桌球賽事上演，一連3日由無疆界體育學院主辦的「2024香港國際桌球明星挑戰賽」今日（3月25日）在伊利沙伯體育館揭幕。不過，是次盛事開頭卻並不順利，不僅由「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O’Sullivian）與威廉斯（Mark Williams）的揭幕戰較原定時間遲50分鐘開賽。期間更有觀眾因不滿座位編排混亂以及觀賞角度而鼓噪。

有別於之前兩屆由香港桌球總會主辦的「香港世界桌球大師賽」，是次邀請賽由無疆界體育學院主辦，票價相對以住大幅上升至最高3,380元，然而觀眾的體驗卻可謂有落差——大會宣稱下午1時開賽，但直到1時08分才陸續開放予觀眾入場。此外，場內不少貴飛座位觀眾席為平排位置，坐位靠後的觀眾容易被前面的觀眾遮擋視線，而部分座位更被看台欄杆及大會攝影師擋住，令場內有觀眾因座位安排問題而鼓譟，其後獲安排至另一位置觀賽。

對此，無疆界體育學院執行主席許正道承認開幕及嘉賓安排上有混亂，但表示並非所有觀眾都覺得不滿，認為不應該因部份觀眾的不滿而放大這次事件，「我們都是第一次搞，我相信每一件事都有一個學習過程，不可能一次做得不好，就要被釘牌、以後都不搞了。這樣對球迷大眾、對所有運動愛好者、甚至是表演的人士又是不是最好呢？」他又表示會與個別覺得有問題的人士協商，「我會和他們談一下，看他們是否覺得退錢換回中價位的門票比較好，可以為他們進行特別安排。」他強調次日不會減價，為免對第一日入場觀眾不公。許正道又稱，他們辦賽事沒有得到官方支持，例如M品牌等。