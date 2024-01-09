桌球｜丁俊暉大師賽打出147　仍不敵奧蘇利雲（有片）

中國球手丁俊暉，在英國舉行的桌球大師賽首圈，雖然打出桌球一桿最高分數的147，可是他最終仍以局數3:6不敵奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）被淘汰，而這是他在第2次在這項桌球傳統賽事中打出147。

雖然作為桌球項目歷史悠久的賽事，不過歷史上賽事就只有4次的147，除了丁俊暉的2次，其餘2次分別是1984年的史堤芬斯（Kirk Stevens）以及2015年由香港的傅家俊造出。在今年的首圈賽事，丁俊暉首圈已遇上強敵的奧蘇，並且一開始先落後局數0:4。不過這次的147，讓丁俊暉一度將局分追到3:4。然而奧蘇之後連取3局，以6:3將丁俊暉淘汰。