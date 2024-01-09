熱門搜尋:
段崇智 流感 農曆新年2024 綠置居2023 羽田機場 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 恒生指數 李家超 日圓匯率 御半山 明愛專上學院 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 垃圾徵費 炎明熹
Ad Block Ad Block
返回
體育
2024-01-09 14:59:50

桌球｜丁俊暉大師賽打出147　仍不敵奧蘇利雲（有片）

分享：
中國球手丁俊暉在桌球大師賽打出最高147分，但仍不敵奧蘇利雲。(美聯社)

中國球手丁俊暉在桌球大師賽打出最高147分，但仍不敵奧蘇利雲。(美聯社)

中國球手丁俊暉，在英國舉行的桌球大師賽首圈，雖然打出桌球一桿最高分數的147，可是他最終仍以局數3:6不敵奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）被淘汰，而這是他在第2次在這項桌球傳統賽事中打出147。

雖然作為桌球項目歷史悠久的賽事，不過歷史上賽事就只有4次的147，除了丁俊暉的2次，其餘2次分別是1984年的史堤芬斯（Kirk Stevens）以及2015年由香港的傅家俊造出。在今年的首圈賽事，丁俊暉首圈已遇上強敵的奧蘇，並且一開始先落後局數0:4。不過這次的147，讓丁俊暉一度將局分追到3:4。然而奧蘇之後連取3局，以6:3將丁俊暉淘汰。

丁俊暉賽後表示：「開始時我有很多的機會，不過我就只是打到20至30度，然後就混亂了。當我追回來時，我沒想到自己可以打出那麼好，所以能打出147是很難以置信。已經很久沒有這種感覺，所以我非常高興。」奧蘇賽後也讚丁俊暉：「丁俊暉的147是很難以置信，在他打第2、3個紅波我就知道他做得到。他是出色的球手，他的比賽是賞心悅目。」

丁俊暉在大師賽打出147仍不敵奧蘇利雲。(美聯社) 奧蘇利雲首圈淘汰丁俊暉。(美聯社) 丁俊暉在大師賽打出147仍不敵奧蘇利雲。(美聯社)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受