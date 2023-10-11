桌球｜世界桌球巡迴賽威脅處分　多位選手參與澳門表演賽拒出席北愛公開賽

包括世界冠軍比素爾（Luca Brecel）在內的5位桌球手，據報因為參與澳門的一場表演賽，而放棄了本月底的北愛爾蘭公開賽，主辦的世界桌球巡迴賽周二（10日）發聲明批評有關球手行為，並表示會作出懲處。 現屆世界錦標賽冠軍的比素爾，將會與4屆世界冠軍的希堅斯（John Higgins）、沙比（Mark Selby）以及卡達（Ali Carter）和泰國的泰查亞烏諾（Thepchaiya Un-Nooh）參與在澳門舉行的一個表演賽，而缺席在貝爾法斯特舉行的北愛爾蘭公開賽。北愛爾蘭公開賽是英國國內的4大巡迴賽賽事之一，而主辦的世界桌球巡迴賽在周二發出公開聲明，表示會向5名球手作出紀律處分。

桌球巡迴賽指控違反合約 組織聲明表示：「世界桌球巡迴賽非常失望，聽到一些與巡迴賽有合約的球手，選擇不參與巡迴賽，而是去參與一個在澳門而且未經認可的比賽。」聲明上表示，雖然球手沒有義務參與全部的比賽，但是選擇參與未認可的比賽而缺席，對球手是「有害」的。組織又指：「儘管透過電郵及電話，就我們的立場作出了最好的解釋，以及讓球手作出決定，還是有5球手，當中4人排名前16決定不參與北愛爾蘭公開賽，並在澳門參戰。」 巡迴賽表示，若球手選擇出席澳門的表演賽，將會把他們交到世界桌球協會的紀律小組，指控他們違反合約，又指球手們已經很清楚這一點。組織又指，多位主要球手的缺席是對賽會的財政造成影響，當中包括轉播費用、贊助及門票收入等，還有對賽會的聲譽等。巡迴賽又指，他們一直支持球手參與賽事外的賺錢機會，然而前題是與巡迴賽沒有衝突。