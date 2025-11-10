桌球｜中國吳宜澤贏希堅斯　首奪巡迴賽冠軍

在南京舉行的世界桌球巡迴賽國際錦標賽，22歲的中國球手吳宜澤決賽以10:6的局數擊敗希堅斯（John Higgins），取得個人首個排名賽事的冠軍。

晉級過程淘汰過卓林普（Judd Trump）以及另一位中國強手的趙心童，吳宜澤在決賽面對4屆總冠軍的希堅斯。吳宜澤在先取2局後，一度被希堅斯以一桿101度追回一局。爭取成為首個可以在5個不同年代都贏得冠軍的希堅斯，卻未能保持優勢，吳宜澤之後連續2局都取得單桿過百，將局數拉開4:1。在首9局以5:4領先後，吳宜澤再連取3局，令自己只要再贏多2局就可以奪標。希堅斯縱使力追，但也只挽救2局，吳宜澤在第16局再以單桿108度，贏下第10局，以局數10:6擊敗希堅斯。