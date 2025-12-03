桌球｜中國球手周躍龍　英國錦標賽首圈淘汰奧蘇利雲

星期五就進入50歲的「火箭」奧蘇利雲，今次英國錦標賽是他自5月的世界錦標賽後，首次回到英國比賽，面對排名29的周躍龍。周躍龍藉奧蘇未入局先取頭2局，不過奧蘇利雲之後連續以2局過百分，包括第4局擊出單桿123度，將局數追平2:2。之後一局周躍龍以67:65再領先。第6局奧蘇再以單桿94度追平，但周躍龍隨後又連取2局，包括在第8局打出一桿125度，也是他今場唯一破百的分數。奧蘇利雲縱使在第9局又贏回，不過仍以局數4:6不敵周躍龍。

周躍龍晉級後，16強的對手是2屆冠軍的沙比（Mark Selby）。沙比首圈以6:2擊敗另一中國球手的雷佩凡。奧蘇利雲被問到之後會否繼續在亞洲比賽，他就表示：「我不知道，因為我未有任何的決定。我會繼續等着看吧，我將有一個很好的聖誕節，之後看看1月的感覺如何。」對於今場的失利，他指：「我仍會有一點失望，如果我是打得好的話。可能我今日不是最好的一人，但我盡力了，生活挺不錯，我只在嘗試享受工作。我在今個賽季開始時仍非常享受比賽，我覺得自己擊球感覺其實都不錯。」對於自己周五生日會否到場，他表示只會看電視。