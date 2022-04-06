桌球︱傅家俊外圍賽決勝局僅負　兩港將皆未能再進一步

在英國錫菲市舉行的世界桌球錦標賽，兩位港將的傅家俊與吳安儀，在外圍賽的首圈齊齊出局。其中闊別25個月首次比賽的傅家俊，在兩度落後下追平對手拜恩斯（Ian Burns）局數5:5，要戰至決勝第11局，但最後以93:28不敵對手，未能再度晉級。

過去兩年因為疫情而未能參賽的傅家俊，雖然一開始就連失3局，被對手領先至局數3:0。不過第4局Marco打出一桿50分的分數，先追回一局，之後傅家俊乘勇再打出一桿99分，將局數再追近，而之後的第6局再由傅家俊取得，一度將劣勢追回。不過拜恩斯之後回敬兩局，當中包括第7局打出一桿90分。然而傅家俊在第9局打出一桿122分，再度追近局分，雙方在11局6勝的比賽，以5:5的局分，令比賽進入決勝局。

在決勝局雖然傅家俊取得22分，不過拜恩斯之後打出一桿73分，將比數拉開，並以93:22擊敗傅家俊，拜恩斯以6:5的局數晉級。傅家俊賽後接受訪問表示：「我仍然很享受比賽，縱使過去兩年我一星期不能練習多過兩次，所以我的感覺像是一個業餘球手對職業。我對自己今日的表現很自豪，不過伊恩（拜恩斯）打得很好，這是很難在這種水平下晉級。」