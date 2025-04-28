桌球｜卓林普今季第100次單桿破百先袋10萬英鎊　奧蘇利雲比素爾僅差1局晉級

卓林普（Judd Trump）在世界桌球錦標賽率先贏取10萬英鎊的獎金，原因是他在今個賽季累積第100次單桿100度，而他在世錦賽的16強暫時領先梅菲（Shaun Murphy）局數10:6。另外兩位中國球手龐俊旭及丁俊暉在16強首節已處於出局邊沿，他們同樣以局數4:12落後給奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）及比素爾（Luca Brecel）兩位前世界冠軍。

在賽前已在今個賽季累積了98次單桿球百，是今次賽事唯一有機會爭取10萬英鎊獎金的球手。卓林普在第8、10及12局3次挑戰破百失敗。不過到第14局，他打出單桿的106，在之後一局再打出132度，令他取得今個賽季第100次單桿破百，也令他在16強的比賽以局數10:6領先第一節。