桌球︱反勝前世界冠軍杜靴迪　吳安儀英國公開賽資格賽晉級

香港女子桌球手吳安儀，在英國公開賽的資格賽，面對1997年世界冠軍的杜靴迪（Ken Doherty），雖然一度領先2局，但被對手連追3局反超，吳安儀在先扳回一局後，決勝第7局就憑一個意外的粉紅波獲勝，以局數4:3淘汰對手。

3屆女子世界冠軍的吳安儀，面對着另一位世界冠軍的杜靴迪。吳安儀在首兩局分別以66:51及56:35先贏兩局。不過第3局杜靴迪先以65:5的大比數追回一局後，第4局打出今場唯一一次單桿逾50分，以79:20的分數追平，而之後杜靴迪亦以63:47贏下第5局，只需要再贏1局就可以出線。

最後幸運一球擊敗對手

然而吳安儀第6局以56:46追平局數，雙方要以第7局分勝負。雙方有鬥到最後的粉紅及黑波，雖然杜靴迪將粉紅球打貼邊框，然而以47:40領先的吳安儀，成功打中粉紅球之餘，更在撞中3條邊後溜入尾袋，令吳安儀取得關鍵的6分，成功反勝杜靴迪晉級主賽圈。

吳安儀賽後表示：「今日的勝利絕對是我生涯其中最好的一場，面對如Ken（杜靴迪）一樣的偉大球員。」對於最後的一個粉紅波，吳安儀表示：「我認真的說，我承認最後一局的粉紅波是好彩的。」