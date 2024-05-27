桌球｜吳安儀首奪英國女子公開賽冠軍 冀政府勿降級精英項目

吳安儀在英國女子公開賽首度稱后，贏得生涯第20個冠軍。 WWS FB

本港桌球手「四眼Cue后」吳安儀周日（26日）在英國女子公開賽首度稱后，贏得生涯第20個冠軍。她希望佳績可以挽救桌球的精英項目位置，促政府重新考慮是否把桌球項目降級。

世界排名第2的吳安儀免戰小組賽及首圈淘汰賽，直入賽事16強，首戰以3:1擊敗去年世界冠軍泰國的絲莉柏龐(Baipat Siripaporn)，8強以相同比數挫英格蘭的戴維森(Tessa Davidson)，4強遇上宿敵、12屆世界冠軍英格蘭的伊雲絲（Reanne Evans），結果贏局數4:2。吳安儀在決賽面對世界排名第1的泰國球手勒查露（Mink Nutcharut），最終再贏局數4:1，首次捧走英國女子公開賽冠軍獎盃，這是她今年第三冠，以及生涯第20個錦標。

吳安儀賽後表示滿意在壓力下保持水準：「前幾站賽事在壓力下都發揮一般，今站心態上稍為調整，特別是能在緊張及有壓力下都可以打出應有水平，犯錯亦比之前少。」安儀不忘再次為桌球發聲，促請政府重新考慮是否剔除桌球，「桌球近來創下不少佳績，新一季香港有傅家俊、張家瑋及王雨晨出戰職業巡迴賽，連同美式桌球有卡比多羅比早前贏得英國公開賽冠軍，我再次希望政府及有關部門可以考慮一下桌球運動的發展，以及是否真的要在2025年剔除出精英項目呢？」