熱門搜尋:
垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 端午節2024 康城主力牆 的士加價 東張西望 九龍城寨之圍城 日圓匯率走勢 One Wood Road 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
體育
2024-05-27 16:19:48

桌球｜吳安儀首奪英國女子公開賽冠軍 冀政府勿降級精英項目

分享：
吳安儀在英國女子公開賽首度稱后，贏得生涯第20個冠軍。 WWS FB

吳安儀在英國女子公開賽首度稱后，贏得生涯第20個冠軍。 WWS FB

本港桌球手「四眼Cue后」吳安儀周日（26日）在英國女子公開賽首度稱后，贏得生涯第20個冠軍。她希望佳績可以挽救桌球的精英項目位置，促政府重新考慮是否把桌球項目降級。

吳安儀在英國女子公開賽首度稱后，贏得生涯第20個冠軍。 WWS FB 吳安儀在英國女子公開賽首度稱后，贏得生涯第20個冠軍。 WWS FB 吳安儀在英國女子公開賽首度稱后，贏得生涯第20個冠軍。 WWS FB 吳安儀在英國女子公開賽首度稱后，贏得生涯第20個冠軍。 WWS FB 吳安儀在英國女子公開賽首度稱后，贏得生涯第20個冠軍。 WWS FB 吳安儀在英國女子公開賽首度稱后，贏得生涯第20個冠軍。 WWS FB 吳安儀在英國女子公開賽首度稱后，贏得生涯第20個冠軍。 WWS FB 吳安儀在英國女子公開賽首度稱后，贏得生涯第20個冠軍。 WWS FB 吳安儀在英國女子公開賽首度稱后，贏得生涯第20個冠軍。 WWS FB 吳安儀在英國女子公開賽首度稱后，贏得生涯第20個冠軍。 WWS FB 吳安儀在英國女子公開賽首度稱后，贏得生涯第20個冠軍。 WWS FB 吳安儀在英國女子公開賽首度稱后，贏得生涯第20個冠軍。 WWS FB 吳安儀在英國女子公開賽首度稱后，贏得生涯第20個冠軍。 WWS FB

世界排名第2的吳安儀免戰小組賽及首圈淘汰賽，直入賽事16強，首戰以3:1擊敗去年世界冠軍泰國的絲莉柏龐(Baipat Siripaporn)，8強以相同比數挫英格蘭的戴維森(Tessa Davidson)，4強遇上宿敵、12屆世界冠軍英格蘭的伊雲絲（Reanne Evans），結果贏局數4:2。吳安儀在決賽面對世界排名第1的泰國球手勒查露（Mink Nutcharut），最終再贏局數4:1，首次捧走英國女子公開賽冠軍獎盃，這是她今年第三冠，以及生涯第20個錦標。

吳安儀賽後表示滿意在壓力下保持水準：「前幾站賽事在壓力下都發揮一般，今站心態上稍為調整，特別是能在緊張及有壓力下都可以打出應有水平，犯錯亦比之前少。」安儀不忘再次為桌球發聲，促請政府重新考慮是否剔除桌球，「桌球近來創下不少佳績，新一季香港有傅家俊、張家瑋及王雨晨出戰職業巡迴賽，連同美式桌球有卡比多羅比早前贏得英國公開賽冠軍，我再次希望政府及有關部門可以考慮一下桌球運動的發展，以及是否真的要在2025年剔除出精英項目呢？」

Ad Block

面臨削減高達8成資助

桌球在2010年廣州亞運後被移除出比賽項目，過去14年未有出戰大型運動會的機會，故未能達到體院「20年內最少參與3屆亞運或奧運」的要求，將於明年被降級成B級精英項目，面臨削減高達8成資助。

2025公眾假期請假攻略｜農曆新年請2日放9日？（am730製圖） 2025公眾假期請假攻略｜農曆新年、清明節及耶穌受難節（am730製圖） 2025公眾假期請假攻略｜ 2025公眾假期請假攻略｜國慶日、中秋節翌日、重陽節、聖誕節（am730製圖） 2025公眾假期請假攻略｜農曆新年請2日放9日（am730製圖） 2025公眾假期請假攻略｜復活節及清明節（am730製圖） 2025公眾假期請假攻略｜勞動節及佛誕（am730製圖） 2025公眾假期請假攻略｜七一回歸及中秋節（am730製圖） 2025公眾假期請假攻略｜聖誕節及元旦（am730製圖） 2025公眾假期請假攻略｜聖誕節及元旦（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受