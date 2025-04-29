桌球｜奧蘇利雲世錦賽入八強：目前狀態僅得2分

世界桌球錦標賽，復出的「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）在16強的第2節再贏多1局就結束比賽，將中國的龐俊旭淘汰。不過奧蘇利雲指自己的比賽狀態仍未到達原有水平，仍需要時間提升。他在八強會面對另一位中國球手的斯佳輝。

7屆世錦賽冠軍的奧蘇利雲在周二的16強，由於第1節時已領先局數12:4，在第2節只要贏1局都足以晉級。結果龐俊旭僅僅打了17度後，就由奧蘇利雲打出一桿95度，提早完成比賽，以13:4的局數晉級八強。這位休養3個月後復出的前世界冠軍，在賽後指如果要將目前的狀態以10分為滿分，他僅給自己2分，不過他表示自己已感覺越打越好：「我需要比賽時間，我嘗試取回比賽的感覺。只要我打出自己的比賽，我不在乎在比賽中的對手是誰。誰坐在椅上不重要，我永遠支持自己打出最佳的水平。」