桌球｜奧蘇利雲世錦賽入八強：目前狀態僅得2分

世界桌球錦標賽，復出的「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）在16強的第2節再贏多1局就結束比賽，將中國的龐俊旭淘汰。不過奧蘇利雲指自己的比賽狀態仍未到達原有水平，仍需要時間提升。他在八強會面對另一位中國球手的斯佳輝。
7屆世錦賽冠軍的奧蘇利雲在周二的16強，由於第1節時已領先局數12:4，在第2節只要贏1局都足以晉級。結果龐俊旭僅僅打了17度後，就由奧蘇利雲打出一桿95度，提早完成比賽，以13:4的局數晉級八強。這位休養3個月後復出的前世界冠軍，在賽後指如果要將目前的狀態以10分為滿分，他僅給自己2分，不過他表示自己已感覺越打越好：「我需要比賽時間，我嘗試取回比賽的感覺。只要我打出自己的比賽，我不在乎在比賽中的對手是誰。誰坐在椅上不重要，我永遠支持自己打出最佳的水平。」
他續指：「我仍未確定我可以接近那個水準，不過任何時候都有機會達成。每次就只為打一球，我覺得這很難去打比賽，但這就是現在我的狀態，並會持續落去。」至於2023年冠軍的比素爾（Luca Brecel），在另一場面對中國球手的丁俊暉，同樣因為首節已領先12:4的局數，在第2節也在開局再下一城，贏局數13:4晉級。他在八強的對手，會是卓林普（Judd Trump）。今個賽季取得超過100桿100度的卓林普，在16強以13:10的局數擊敗梅菲（Shaun Murphy）。