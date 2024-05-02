桌球｜奧蘇利雲世錦賽八強出局　世界第一排名將下跌

桌球世界排名第一將會改變，原因是現時世界第一的奧蘇利雲（Ronnie O’Sullivan）在世界桌球錦標賽的八強，以場數10:13不敵冰咸（Stuart Bingham），令他肯定無法第8次贏得冠軍，同時讓北愛爾蘭的麥克阿倫（Mark Allen）將在月底的排名超越奧蘇利雲，結束他逾兩年的世界第一排名。

2015年的冠軍冰咸，今屆要從外圍賽開始打起。在八強面對着「火箭」奧蘇利雲，冰咸雖然一開始先贏2局領先。不過火箭在落後1:3之下，連轟3局反先。之後雙方都一直拉鋸，直到局數打成8:8時，奧蘇利雲打出一桿136度的表現，將局數又拉開9:8，但冰咸之後連取2局反先。雖然奧蘗利雲之後追回一局，不過冰咸及後連取3局，以13:10的局數淘汰奧蘇利雲。