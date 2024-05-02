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體育
2024-05-02 12:06:42

桌球｜奧蘇利雲世錦賽八強出局　世界第一排名將下跌

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奧蘇利雲在世錦賽八強不敵冰咸。(路透社)

奧蘇利雲在世錦賽八強不敵冰咸。(路透社)

桌球世界排名第一將會改變，原因是現時世界第一的奧蘇利雲（Ronnie O’Sullivan）在世界桌球錦標賽的八強，以場數10:13不敵冰咸（Stuart Bingham），令他肯定無法第8次贏得冠軍，同時讓北愛爾蘭的麥克阿倫（Mark Allen）將在月底的排名超越奧蘇利雲，結束他逾兩年的世界第一排名。

2015年的冠軍冰咸，今屆要從外圍賽開始打起。在八強面對着「火箭」奧蘇利雲，冰咸雖然一開始先贏2局領先。不過火箭在落後1:3之下，連轟3局反先。之後雙方都一直拉鋸，直到局數打成8:8時，奧蘇利雲打出一桿136度的表現，將局數又拉開9:8，但冰咸之後連取2局反先。雖然奧蘗利雲之後追回一局，不過冰咸及後連取3局，以13:10的局數淘汰奧蘇利雲。

奧蘇利雲在世錦賽不敵冰咸。(路透社) 奧蘇利雲在世錦賽八強落敗。(路透社) 奧蘇利雲在世錦賽八強落敗。(路透社)

卓林普同樣八強止步

今次的敗仗，不單令奧蘇利雲無法第8次奪標，更終結他自2022年4月以來，重回世界排名的第一位，他會在本月底的排名被阿倫趕過，並很大機會跌至第4位。同樣在四強落敗，還有卓林普（Judd Trump），這位2019年的冠軍在八強不敵威爾斯的查克鍾斯（Jak Jones），這不單止令四強奧蘇利雲與卓林普的交手幻滅，更令世錦賽缺少了世界排名前二的兩位球手。冰咸會與鍾斯在四強碰頭，爭入決賽。

至於另一個決賽席位，會由大衛基拔（David Gilbert）與基倫威爾遜（Kyren Wilson）爭逐，而基拔、冰咸及鍾斯都是從外圍賽開始打上去，是自1977年以來，首次在四強有3名外圍賽開始的球手。

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