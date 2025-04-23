桌球｜奧蘇利雲世錦賽復出　首圈暫時輕微領先

以健康為由自今年1月就未有參與排名賽，已取得香港居民身份的桌球傳奇奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan），在世界桌球錦標賽復出。首圈他面對卡達（Ali Carter），在第一節完僅領先局數5:4。

49歲的奧蘇，在過去的3個月因為個人健康理由而缺席了威爾士公開賽、桌球大師賽等的頂級賽事。在今次的世錦賽，是他近期的首個排名賽事。在首圈面對卡達，「火箭」奧蘇利雲首局先輸22:88。不過他之後連取3局，包括在第4局打出單桿破百分的107，令他以111:7取下第4局。卡達第5局追回後，奧蘇本來再取多2局拉開局分，雖然卡達第8局再追多局。到第一節最後的第9局，奧蘇曾領先過分數46:5，不過在打失遠檯的紅波後，被卡達以73:46反勝，在首節完奧蘇僅領先局數5:4。