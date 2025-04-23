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體育
2025-04-23 13:57:19

桌球｜奧蘇利雲世錦賽復出　首圈暫時輕微領先

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奧蘇利雲在世界桌球錦標賽復出。(路透社)

奧蘇利雲在世界桌球錦標賽復出。(路透社)

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以健康為由自今年1月就未有參與排名賽，已取得香港居民身份的桌球傳奇奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan），在世界桌球錦標賽復出。首圈他面對卡達（Ali Carter），在第一節完僅領先局數5:4。

49歲的奧蘇，在過去的3個月因為個人健康理由而缺席了威爾士公開賽、桌球大師賽等的頂級賽事。在今次的世錦賽，是他近期的首個排名賽事。在首圈面對卡達，「火箭」奧蘇利雲首局先輸22:88。不過他之後連取3局，包括在第4局打出單桿破百分的107，令他以111:7取下第4局。卡達第5局追回後，奧蘇本來再取多2局拉開局分，雖然卡達第8局再追多局。到第一節最後的第9局，奧蘇曾領先過分數46:5，不過在打失遠檯的紅波後，被卡達以73:46反勝，在首節完奧蘇僅領先局數5:4。

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卡達在世錦賽對奧蘇利雲。(路透社) 奧蘇利雲復出世錦賽。(路透社) 奧蘇利雲復出世錦賽。(路透社) 奧蘇利雲復出世錦賽。(路透社)

奧蘇利雲在賽前就接受英國廣播公司（BBC）的訪問，表示「來到這裡已經是我的一項成就」，並透露了自己的心理健康狀況。在近代職業桌球，沒有人贏得8次的世錦賽冠軍，奧蘇也僅追平亨特利（Stephen Hendry）的7次，對上一次是2022年。不過他也已經是連續第33年參加世錦賽，但直至上星期才確定今年繼續參賽。

至於另一位擁有香港居民資格的卓林普（Judd Trump），在首圈對上中國球手周躍龍，首節卓林普以局數6:3領先。首圈賽事進行21局10勝制。

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