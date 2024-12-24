桌球｜奧蘇利雲指自己並非天才　只有2個球手他認為是天才球員

桌球傳奇球手的奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan），在沙特阿拉伯開幕接受訪問指出，青年球手人人都可以變成戴維斯（Steve Davis）、希堅斯（John Higgins）以至自己一樣的球手。然而就只有韋特（Jimmy White）及亨特利（Stephen Hendry）是無人能取代。 早前取得香港身分證，獲得香港居民資格的「火箭」奧蘇利雲，在沙特阿拉伯的利雅德開設他首家桌球學院。他在接受世界桌球巡迴賽的訪問，指僅有2個球手是天才球手，而他與戴維斯等人，都只透過訓練而成為世界級球手。他表示：「不是任何人都可以成為韋特或亨特利，但人人都可以像戴維斯、希堅斯或者我。」

他表示：「當你好好學習基礎，並正確地掌握它，你就可以變得非常穩定，因為這是一項非常重複性的運動。沒有比跟隨戴維斯學習最好，沒人可以接近他做到一切事情都正確。雖然他個人層面沒有指導過我，不過我看過他一切的事。他的節奏，打波的方式，他在打安全沒的方法，在每一次出桿保持穩定，他是不可思議。」

奧蘇指自己仍有很多不足 奧蘇又指：「人人在各項運動都要透過學習。人們都就我是天賦的，不過我在年輕時不是最具天賦的。我永遠都在比賽中努力。我從來都不是一個打安全波很好的球員，或是不如當時的其他球手。我永遠都是得分最好，這是我自己的事。不過我有學習其他手法，我沒有好的脾性，在很壞的狀況下仍處理不好。」

這位桌球界的明星，在10月開設個人首間桌球學院，他指：「很多人覺得這只是才華，不過當你問一問其他曾與我一起的球手，他們都驚訝我的犧牲多大，以及我對訓練有多認真。在我年輕時，我見過亨特利的訓練，了解到他是巡迴賽中最努力的人。這是真的，也是為何他們是最好的，因為他們願意投入和付出。」 他又透露：「我小時候沒有努力過，這是我最大的遺憾。這拖着我的步伐，令我的職業生涯變得比原來艱難。在我16、17歲時都有些惡習，這讓情況變得更差。也是為我之後去見法蘭阿當臣（Frank Adamson，桌球教練）。我知道我未做好去贏世界冠軍，我可能有一日打得好，然後另一日很差，而這項目需要是穩定性。法蘭為我解構我的比賽，在一年後我贏得世界冠軍，這不是打得更好，只是變得穩定。」