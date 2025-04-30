桌球｜奧蘇利雲狀態未足仍大幅領先　曾涉打假中國趙心童接近晉級

世界桌球錦標賽去到八強階段，休養3個月後復出的「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）雖然說自己狀態僅得2分，不過首節仍以局數6:2領先中國球手的斯佳輝。而曾經涉及中國球手假波案的另一位中國球手的趙心童，在完成兩節比賽後以12:4的局數領先，很大機會晉級四強。
奧蘇利雲在對斯佳輝的比賽，第一節奧蘇的入局很慢，首局在沒有一桿過50，不過仍以75:40的比數領先。斯佳輝在第2局打出了單桿100度，將局數追平至1:1。不過比賽之後還是落在奧蘇手上，雖然首節的8局比賽，奧蘇利雲只有在最後一局打出了單桿過百的121，不過仍足以讓他以局數6:2領先。
至於另一位擁有香港居民資格的卓林普（Judd Trump），在另一場的世錦賽以局數5:3暫時領先2023年的冠軍，比利時的比素爾（Luca Brecel）。其餘兩場已進行兩節的比賽中，威廉斯（Mark Williams）與希堅斯（John Higgins）局數打成8:8平手。至於曾經牽涉入10名中國球手打假波案件的趙心童，以局數12:4領先英國的華基連（Chris Wakelin）。趙心童之前因為假波案被停賽20個月，是案中唯一停賽後重回賽場的球手。