桌球｜奧蘇利雲狀態未足仍大幅領先　曾涉打假中國趙心童接近晉級

世界桌球錦標賽去到八強階段，休養3個月後復出的「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）雖然說自己狀態僅得2分，不過首節仍以局數6:2領先中國球手的斯佳輝。而曾經涉及中國球手假波案的另一位中國球手的趙心童，在完成兩節比賽後以12:4的局數領先，很大機會晉級四強。

奧蘇利雲在對斯佳輝的比賽，第一節奧蘇的入局很慢，首局在沒有一桿過50，不過仍以75:40的比數領先。斯佳輝在第2局打出了單桿100度，將局數追平至1:1。不過比賽之後還是落在奧蘇手上，雖然首節的8局比賽，奧蘇利雲只有在最後一局打出了單桿過百的121，不過仍足以讓他以局數6:2領先。