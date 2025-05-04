桌球｜「新香港人」奧蘇利雲世錦賽出局 披露將移居中東未提香港

世界桌球錦標賽，7屆冠軍「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）在4強意外不敵以外卡參賽的中國球手趙心童出局。「火箭」去年憑優秀人才入境計劃取得香港身份證和居留權，惟他賽後表示離開英國後會暫居中東，未提及香港，又直言：「我仍然會打桌球，但未來實際怎麼樣還是未知之數。」

49歲的奧蘇利雲曾7度奪得世界錦標賽冠軍，本次世錦賽正賽打響前以健康原因為由已經3個多月沒有參加正式比賽。今屆賽事他過關斬將打入4強面對中國球手趙心童。28歲的趙心童以外卡參賽，他在2022年曾在職業排名位列第7位，惟在2023年1月因涉假波案遭世界桌球巡迴賽及中國桌球協會停賽20個月。