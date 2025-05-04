桌球｜「新香港人」奧蘇利雲世錦賽出局 披露將移居中東未提香港

世界桌球錦標賽，7屆冠軍「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）在4強意外不敵以外卡參賽的中國球手趙心童出局。「火箭」去年憑優秀人才入境計劃取得香港身份證和居留權，惟他賽後表示離開英國後會暫居中東，未提及香港，又直言：「我仍然會打桌球，但未來實際怎麼樣還是未知之數。」
49歲的奧蘇利雲曾7度奪得世界錦標賽冠軍，本次世錦賽正賽打響前以健康原因為由已經3個多月沒有參加正式比賽。今屆賽事他過關斬將打入4強面對中國球手趙心童。28歲的趙心童以外卡參賽，他在2022年曾在職業排名位列第7位，惟在2023年1月因涉假波案遭世界桌球巡迴賽及中國桌球協會停賽20個月。
意興闌珊「打成這樣便沒有意思了」
奧蘇利雲最終7：17不敵趙心童，無緣再闖決賽，他在賽後接受英國廣播公司的訪問中顯得失望：「我想今年會離開英國，搬到中東。看看情況如何吧，也許我會在半年內回來。」奧蘇在沙特阿拉伯有桌球學校，雖然他已取得香港居留權，惟訪問中他未提及會再次來港：「會在其他地方展開新生活，我不知道事情會怎樣發展。」
對於是否繼續打波，「火箭」似乎也有點意興闌珊，說：「桌球是我人生的一大部份，無論我打或不打，都要好好地計劃將來。本來會再給自己兩年時間，但如果打成這樣，便沒有意思了，這不是一件好事。」
趙心童首次打入世錦賽決賽，成為第2位打進桌球世錦賽決賽的亞洲球員，將會對4屆冠軍威廉斯，賽事會在香港時間5月4及5日舉行。