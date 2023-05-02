桌球︱比利時球手比素爾世錦賽奪冠　成首位來自歐洲大陸冠軍

來自比利時的比素爾（Luca Brecel），成為世界桌球錦標賽首個來自非英國及愛爾蘭籍的歐洲大陸冠軍球手。他在決賽以18:15的局數，擊敗4屆冠軍的沙比（Mark Selby）奪標。 在少年時期已經打出名堂的比素爾，過去曾在中國錦標賽的排名賽事上贏過冠軍，去年也在蘇格蘭公開賽中奪冠。在今個賽季，他更贏得桌球冠軍聯賽的冠軍。在今屆世錦賽的過程，擊敗過兩大球手的威廉斯（Mark Williams）與奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan），四強淘汰今屆有不錯表現的中國球手斯佳輝。

第4個非英籍冠軍 不過在今次的決賽，比素爾在首3節完之後，一度在局數領先15:10，然而沙比在第16局打出過單桿最高的147度。在最後的一節比賽，領先5局的比素爾，一度被沙比連追5局，將局數追近至15:16。然而比素爾之後連贏兩局，以18:15取得冠軍。這是世錦賽首個來自歐洲大陸的冠軍，而此前除了加拿大的Cliff Thorburn、愛爾蘭的杜靴迪（Ken Doherty）及澳洲的羅拔臣（Neil Robertson）後，第4位非英國籍的冠軍。 比素爾賽後表示：「這真的很奇妙。這非常困難，因為他（沙比）是決賽中最差的一個對手，因為他一直在追上來，他就像一個鬥士。我不知道自己是如何達成的。在被追至16:15時，我不再想怎麼贏，我不知道我如何做到。在取得第17局之後，我開始感到有機會清檯，這是很好的感覺。」