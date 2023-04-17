桌球︱羅拔臣世錦賽挫吳宜澤　創出單場兩次打出146度紀錄

2010年桌球世錦賽的冠軍羅拔臣（Neil Robertson），在今年的世錦賽首圈輕鬆取勝，在最後3局中打出兩次的146度，成為史上首位球手於職業賽事打出146度的成績，並以10:3的局數擊敗中國球手的吳宜澤。

在首節的比賽，羅拔臣已經領先局數6:3，不過在周日（16日）的第2節比賽，羅拔臣僅以1個多小時就結束比賽。他在之後的4局比賽，分別在第11局及13局，打出單桿146度的成績，雖然不達至最高的147桿，但已經是首位桌球手在職業賽事上打出兩桿146。

羅拔臣賽後表示：「這肯定是我在這裡最好的表現。去年可能是因為我打得太過開放以及天真了，結果令我失望。我今次讓他非常困難，而且沒有因為差劣及魯莽的出桿，給他任何輕易的機會。今年我的心態非常完美。」