棒球經典賽︱業餘捷克隊首次參賽就贏波　分組8:5反勝中國

現時在台灣、日本及美國3地舉行的世界棒球經典賽，中國隊在分組的頭兩場皆落敗，其中在今日（10日）面對以業餘球員為主的捷克，更在第7局領先5:4之下，被捷克在第9局連取4分反勝，是該支首次參賽的歐洲球隊首場勝利。

今屆的世界棒球經典賽因為疫情延至今年才舉行，而中國隊分組與日本、澳洲、南韓及捷克同組，昨日（9日）首仗在面對有大谷翔平擔任首發投手的日本，雖然前3局守住僅失1分，但之後仍以1:8的大比數不敵日本。而今日第2場，面對球員都有正職的捷克，首局捷克隊先攻已取下2分，之後一直領先，並在第3局再取1分。中國隊在第7局後半，一度連取4分，將比分突然反先至5:4，然而捷克隊在第9局發力連取4分之下，以8:5反勝中國。