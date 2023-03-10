棒球經典賽︱業餘捷克隊首次參賽就贏波　分組8:5反勝中國

現時在台灣、日本及美國3地舉行的世界棒球經典賽，中國隊在分組的頭兩場皆落敗，其中在今日（10日）面對以業餘球員為主的捷克，更在第7局領先5:4之下，被捷克在第9局連取4分反勝，是該支首次參賽的歐洲球隊首場勝利。
今屆的世界棒球經典賽因為疫情延至今年才舉行，而中國隊分組與日本、澳洲、南韓及捷克同組，昨日（9日）首仗在面對有大谷翔平擔任首發投手的日本，雖然前3局守住僅失1分，但之後仍以1:8的大比數不敵日本。而今日第2場，面對球員都有正職的捷克，首局捷克隊先攻已取下2分，之後一直領先，並在第3局再取1分。中國隊在第7局後半，一度連取4分，將比分突然反先至5:4，然而捷克隊在第9局發力連取4分之下，以8:5反勝中國。
中國徵召多位職業外援助陣
中國隊今屆賽事有不少職業或前職業球員，當中包括在美國洛杉磯天使的小聯盟效力的投手Alan Carter，這位投手本身父親為新加坡人，母親為中國人，由於賽事的球員不需要擁有該國護照之下，Alan Carter僅因為父母有相關血緣就可以為中國披甲。而同樣入選的還有曾在日本職棒球隊福岡軟銀鷹效力的真砂勇介，真砂雖然在日本出生，不過因為父母本身都是來自中國，故此亦可代表中國出戰。另外來自南韓職業球隊的朱權也是中國隊的外援。
至於首次參戰的捷克隊，隊中亦是一批業餘球員，當中有會計師、消防員，以及一些大學生，甚至球隊的經理Pavel Chadim，雖然過去是捷克的代表隊成員，也是國內10屆聯賽冠軍得主，不過他正職其實是神經科醫生，與中國隊由美國的經理Dean Treanor實力有一定差異。