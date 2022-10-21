森林難困利物浦 車路士強陣迎曼聯

馬不停蹄的英超，香港時間周六深夜又上演Big Six對決，周中留力的車路士在史丹福橋球場，將強陣迎擊氣勢回升的紅魔(23/10 00:30)。至於明晚頭場則由諾定咸森林迎戰利物浦(22/10 19:30)，圖阻紅軍反彈有難度。

車路士自從由樸達上任後，已保持各項賽事7場不敗，但周中作客「蜜蜂」賓福特，派出多名副選出戰，包括以21歲的阿爾巴尼亞前鋒布查首次正選披「藍戰士」戰衣掛帥，奧巴美揚及史達寧僅賽事尾才後備上陣一博，球隊最終只能0比0離開「蜜蜂」主場。痛失2分後的藍戰士無法逼近三甲球隊，10戰20分排名第4，明晚惡戰少1分的曼聯，預計將派最強陣容迎敵；奧巴美揚及史達寧將回歸正選，防中高華錫剛戰早段入替受傷的干拿加歷查，表現活躍，料跟被收起的巴西老中堅堤亞高施華，以及保持對上5次出場一球不失的門將阿列沙巴拿加，一同抵禦紅魔鋒將來犯。樸達剛戰賽後說：「賽程不易踢，但我們已盡全力，為球員表現感自豪，這是艱苦得來的1分。」「車魔決」對上4次聯賽交手全和，不過車路士爭返勝軌的最強武器，可能來自樸達。這位「海鷗」白禮頓前帥，上屆季尾及今屆季初在英超領「海鷗」皆能打敗曼聯，如今坐擁車路士強大兵源，應更有力運籌帷幄。