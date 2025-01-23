楊文蔚跳而優則跑 「I人」變「E人」 參與毅力十二愛心跑任表演嘉賓

潮流興說「我是I人」，「我是E人」，其實是來自MBTI人格測驗，簡單來說「I人」是內向型，「E人」是外向型。「跳高女神」楊文蔚（Cecilia）自言是「I人」，不過當她參與運動，尤其是她熱愛的跳舞時，卻更像一個「E人」。

楊文蔚：從「I人」到「E人」 Cecillia將參加於1月25日在西九文化區舉行的「賽馬會好動城市計劃－毅力十二愛心跑」運動嘉年華，是一個由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會好動城市計劃」（JC Fit City）所舉辦的年度活動。當日Cecillia除了跑步，還會跳舞，屆時參與活動的市民便可以親身觀察她到底是I還是E了。



「我真的是『I人』啊！」面對記者的提問，楊文蔚再三強調着，大抵因為她平時表現出來的自信、受訪時的口若懸河、性格上看似活潑好動，令人很難信服她是內向型。Cecilia解釋，所謂「I人」的內向，不是「社恐」那樣子，而是個人可以從哪一個方面去補充能量，「I人」是向內尋求，例如透過思考、寫作等；「E人」卻更多地關注世界，透過與其他人互動去獲得能量。



Cecilia進一步補充說：「我知道自己是公眾人物，亦開設了個人品牌，所以我會逼自己跟別人傾偈、交流。不過，如果無工作需要，我完全可以獨處，我之前（前年）差不多有半年獨自在澳洲訓練，我可以一星期不出聲，自己買餸，回家煮飯，聽音樂，我很享受自己一個人。」即使到現在，放假時她也寧願「宅」在家，因為正在讀碩士課程，所以會讀書，或者獨自思考各種問題。 確實是「I人」的特徵。

運動讓楊文蔚變得更外向

運動讓楊文蔚變得更外向 不過運動卻令楊文蔚這個「I人」，都發展出「E人」的一面；說的不是她本行跳高，而是她另一愛好——跳舞。原來Cecilia中一時已想學跳舞，但當時沒有人陪伴，終於等到大學時才加入舞社，是她少數會參與的群體活動，「如果去一個活動，沒人識，要硬着頭皮跟人搭訕，我就會很尷尬，但跳舞不同，大家有共同話題，可以商量怎樣跳好一點」。



Cecilia很喜歡跳舞，一來因為自己是有節奏感的人，她認為無論跑步、跳高都要講求節奏；二來因為跳舞可以透過身體和音樂表達內心的情感，但這不只是一個人思考及表達，而是一班人一起做。Cecilia說大學的時候，為了準備一個比賽，她跟隊友兩個月來幾乎每天都練習，「我們練到一齊吸一齊呼，一齊做好一件事。那次是我第一次跟一班人有那麼深入的情感交流，有一隻比賽的舞，我們跳完都哭了，因為所有情感都爆發了出來」。 藉着行動、跟別人交流去獲得能量，這卻是「E人」的特徵。

跳舞讓楊文蔚找到共鳴 作為「I人」代表，楊文蔚又怎樣鼓勵平時不做或少做運動的人（我們稱之為Sports Zero），慢慢變成Sports Soso（運動作為社交的媒介），甚至是Sports Hero（經常做運動，甚至是運動好手）呢？Cecilia說，第一步應該找朋友一起做運動，或者報名參加一些訓練班，因為這樣便有朋友幫忙推動，亦可能覺得「畀咗錢」，不可以浪費嘛。然後，當運動變成習慣，就自自然然會繼續做，繼續尋找當中的樂趣；「就像我跳舞那樣，其實練到那麼辛苦，最後，都是希望一team人一齊開心！」



「賽馬會好動城市計劃」由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助，目的是透過不同方法鼓勵大家多做運動，無論「I人」又好，「E人」也罷，都可以參與不同的體育活動；計劃的年度活動—「賽馬會好動城市計劃 - 毅力十二愛心跑」運動嘉年華將於1月25日於西九文化區舉辦，活動設有接力賽及嘉年華，其中嘉年華除了有各項運動體驗，包括劍擊、射擊及健球等，Cecilia更會與一眾精英運動員帶領大家跳舞，大家屆時便可親身感受她做運動的快樂了。



有關「賽馬會好動城市計劃」 有研究顯示本港超過六成半人缺乏恆常運動。有見及此，香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會好動城市計劃」，為期五年撥款逾3億3千6百萬港元鼓勵市民將恆常運動融入生活，冀達至世界衛生組織建議每星期的體能活動水平。計劃透過大型盛事及簡易運動，讓市民認識運動的好處，從而建立朋輩支援網絡。計劃由香港遊樂場協會、香港青年協會、全城街馬基金會、凝動香港體育基金、精英運動員慈善基金及香港教育大學聯合主辦。詳情可瀏覽網址。 活動預告 由馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會好動城市計劃」將於2025年1月25日（星期六）於西九文化區舉行「賽馬會好動城市計劃 -毅力十二愛心跑」運動嘉年華。當日除了接力比賽外，更設有運動嘉年華及多項豐富活動。如欲報名參加及了解更多活動詳情，請瀏覽網址。