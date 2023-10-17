楊紫瓊當選國際奧委會委員　稱自幼夢想當運動員

曾經贏過馬來西亞青年壁球冠軍的楊紫瓊，今年初獲得奧斯卡的殊榮，是首位奪得奧斯卡影后的亞洲女性，而她的當選之後，國際奧委會的委員數字將增至107人。

成新增5名獨立委員

楊紫瓊在當選後表示：「我記得當有人問我，是怎樣成為一個演員時。我總是會說『我從沒想過要成為演員，不過在我小時候，我總是夢想成為一個運動員。」她續指：「運動在我成長的時候佔了很大的一部份，我經常都在打壁球、田徑、游泳和潛水。而且一直都在，並在增加中。不過我是如何加入這個（IOC）家庭？他們的組織很嚴密，同時他們會確認你與他們有共同的熱誠、奉獻和理念。所以我需要一點時間來確認，我是需要成為這家庭的一部份。」楊紫瓊的丈夫尚陶德（Jean Todt）同時也是前國際汽車聯盟的主席。

楊紫瓊是IOC的5名新獨立委員之一，其他還有以色列的首位奧運獎牌得主Yael Arad，匈牙利商人Balazs Furjes，秘魯的前排球員及政客Cecilia Roxana Tait Villacorta以及德國的運動企業家Michael Mronz。另外3名當選者分別是國際乒乓球協會會長Petra Sorling，國際滑冰聯盟主席金載烈以及突尼西亞奧委會主席Mehrez Boussayene。