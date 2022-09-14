樸達地標戰 車路士主攻「薩」無赦

新帥登場求響頭炮！英超車路士易帥由樸達領軍後的「地標」戰，將傾盡全力，於今晚深夜在歐聯分組賽E組迎擊奧地利薩爾斯堡(15/09 03:00)，力爭打開分組賽勝利之門。
車路士上周中歐聯首戰0比1敗走薩格勒布戴拿模後，怒炒杜曹，從白禮頓搶走教頭樸達。從未有歐聯領軍經驗的樸達，原本上周六在英超出戰富咸作車仔「地標」戰，不過因英女王駕崩，上輪英超改期，才延至今晚首領藍戰士出擊。另外，該隊原定將於周日(18日)主場大戰利物浦，亦因警力要應付翌日國葬而改期，加上下周起的國際賽檔期，令車路士本月只餘今晚一戰，可傾全力出擊。
47歲的樸達加盟車路士後，曾談到陣式：「我們嘗試以一個主攻、平衡的方式比賽；球員在場上可隨意表達自己及作出決定，享受比賽，並將這訊息傳達到球迷。」樸達首戰相信將揀選其「心頭好」練兵，料一號門將艾度亞文迪復任正選，白禮頓舊部古古列拿與剛續長約的列斯占士，將在兩側助攻助守。中場方面，新星干拿加歷查有望受重用，至於不受杜曹重用的薛耶治及基斯甸普列錫，以及新箭頭奧巴美揚及史達寧，將要以練習時表現爭取樸達的歡心。
今場對手薩爾斯堡並非弱旅，上屆在分組賽以次名過關，分組賽首戰被AC米蘭逼和1比1，箭頭瑞士奧卡科(Noah Okafor)腳風甚順，而由薩克達加盟的巴西好手費蘭度亦火速融入，二人上仗聯賽齊列後備，擺明留力今戰，面對近況欠穩的車路士防線，有力入波。
曼城夏蘭特「倒戈」鬥多蒙特
同晚另一英超「藍軍」曼城主場出擊，在G組鬥德甲勁旅多蒙特(15/09 03:00)。開季以來7戰入12球、包括上周歐聯梅開二度的中鋒艾寧夏蘭特，上屆歐聯曾替多蒙特攻入10球；如今倒戈，加上對手剛在德甲大敗，信心受挫，藍月勢再下一城。