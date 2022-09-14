樸達地標戰 車路士主攻「薩」無赦

新帥登場求響頭炮！英超車路士易帥由樸達領軍後的「地標」戰，將傾盡全力，於今晚深夜在歐聯分組賽E組迎擊奧地利薩爾斯堡(15/09 03:00)，力爭打開分組賽勝利之門。

車路士上周中歐聯首戰0比1敗走薩格勒布戴拿模後，怒炒杜曹，從白禮頓搶走教頭樸達。從未有歐聯領軍經驗的樸達，原本上周六在英超出戰富咸作車仔「地標」戰，不過因英女王駕崩，上輪英超改期，才延至今晚首領藍戰士出擊。另外，該隊原定將於周日(18日)主場大戰利物浦，亦因警力要應付翌日國葬而改期，加上下周起的國際賽檔期，令車路士本月只餘今晚一戰，可傾全力出擊。

47歲的樸達加盟車路士後，曾談到陣式：「我們嘗試以一個主攻、平衡的方式比賽；球員在場上可隨意表達自己及作出決定，享受比賽，並將這訊息傳達到球迷。」樸達首戰相信將揀選其「心頭好」練兵，料一號門將艾度亞文迪復任正選，白禮頓舊部古古列拿與剛續長約的列斯占士，將在兩側助攻助守。中場方面，新星干拿加歷查有望受重用，至於不受杜曹重用的薛耶治及基斯甸普列錫，以及新箭頭奧巴美揚及史達寧，將要以練習時表現爭取樸達的歡心。