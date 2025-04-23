權恩妃表哥前南韓足球員身亡　生前上離婚真人騷談被妻子嫌棄

南韓一名前足球員被證實在周二（22日）身亡，而他是南韓女歌手權恩妃的表哥姜地龍。這位36歲的前職業球員在死前的2個月參與一個離婚真人騷，並表示自己因為傷患退役後，被妻子嫌棄，甚至作出言論暴力。目前姜地龍的死因未有公開。
36歲的姜地龍，由其前隊友在今日（23日）公布死訊，表示姜地龍在周二離世，並會在周五（25日）上午舉行喪禮。他遺下了妻子及3歲的女兒。出生1989年的姜地龍，在2009年透過韓職聯的選秀加入勁旅浦項製鐵，曾入選南韓的U23代表隊，但未代表過國家隊。生涯效力過多支韓職球隊，包括釜山偶像、江原FC、仁川聯等，至2022年才退役。
退役被埋怨收入低
姜在今年2月參與南韓JTBC電視台的真人騷《Divorce Camp》，他表示自己受傷，在進行手術過後終要退役，之後在一間化工廠工作，月入約300萬韓圜（約16,375港元）。姜表示，因為經濟的問題不時與妻子爭執，甚至被妻子嫌棄收入微薄，甚至會受到妻子的言語暴力。他表示，自己作為職業球員沒有得到很多的收入，而且也沒有從父母獲得很多的金錢，令他覺得很大的壓力。然而他仍希望與妻子重修舊好。
而姜地龍的另一個身份，其實是南韓歌手，前偶像團體成員的權恩妃。早在權恩妃參與《Produce 101》的節目時，權恩妃也透露過自己有一個做足球員的表哥，而姜地龍也呼籲球迷投票支持表妹。在姜逝世的消息傳出後，JTBC電視台已經將他參與的節目集數下架，表示不想對死者及家人帶來壓力。