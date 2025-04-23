權恩妃表哥前南韓足球員身亡　生前上離婚真人騷談被妻子嫌棄

南韓一名前足球員被證實在周二（22日）身亡，而他是南韓女歌手權恩妃的表哥姜地龍。這位36歲的前職業球員在死前的2個月參與一個離婚真人騷，並表示自己因為傷患退役後，被妻子嫌棄，甚至作出言論暴力。目前姜地龍的死因未有公開。

36歲的姜地龍，由其前隊友在今日（23日）公布死訊，表示姜地龍在周二離世，並會在周五（25日）上午舉行喪禮。他遺下了妻子及3歲的女兒。出生1989年的姜地龍，在2009年透過韓職聯的選秀加入勁旅浦項製鐵，曾入選南韓的U23代表隊，但未代表過國家隊。生涯效力過多支韓職球隊，包括釜山偶像、江原FC、仁川聯等，至2022年才退役。