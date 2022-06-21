欖球禁跨性別選手　國際田聯主席稱考慮仿效泳聯(更新)

國際泳聯與國際單車聯會，分別就跨性別運動員在轉換性別作出修訂，特別是男子選手轉換至女子。國際田聯主席Sebastian Coe在接受訪問時指出，田徑可以考慮跟從游泳的做法，阻止跨性別選手轉參加女子精英賽事，他認為「公平是不可以商量」。至於世界欖球聯盟（IRL）就決定，禁止跨性別選手參與女子賽事。

Sebastian Coe在接受英國廣播公司（BBC）的訪問，對國際泳聯對跨性別運動員限制的看法，他表示：「我們看到有國際總會，優先以符合其運動的最大利益，去訂立規則、法例以及政策。這是應該做的，我們永遠相信生物學先於性別，我們會繼續以此審視我們的規則，我們會跟從科學。」

Sebastian Coe又透露，會繼續進行研究，去調查有關睪丸素對成長及表現影響的關鍵證據，並會在年底的會議上作出討論。Sebastian Coe早前已批評過，錯誤地容許跨性別運動員轉換性別參賽，將影響運動的公平性。

欖球聯盟稱平衡參與者安全

世界欖球聯盟亦宣布，決定禁止由男性轉為女性的跨性別選手參與女子組賽事，直至有關包容性研究有結論。IRL指：「這是IRL的責任，去平衡個人參與權利與參與者的風險。」IRL表示，他們將會繼續尋找一些可行的條件，能夠平衡參與權利與安全。而有關的決定會由今年10月展開的世界盃開始。